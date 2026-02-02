Sangli Noise Pollution : कर्कश आवाज, वेग आणि बेदरकारपणा; तासगावच्या रस्त्यांवर धोक्याची घंटा

तासगाव : शहरात कर्कश आणि प्रचंड वेगाने दुचाकी पळविणाऱ्या युवकांवर कारवाई करण्याची नागरिकांतून मागणी होत आहे. अल्पवयीन मुले बेदरकारपणे दुचाकी पळवत असल्याचे चित्र शहरात सर्रास सर्वच रस्त्यांवर पाहायला मिळत आहे. वाहतूक पोलिसांकडून धडक कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..शहरात सध्या कर्कश आवाजात दुचाकी पळवण्याचे फॅड आले आहे. शहरातील रस्ते मुळात अरुंद आहेत. अशा अरुंद रस्त्यातून भरधाव जाणारी दुचाकी चुकवणारे नागरिक पाहून काळजाचा ठेका चुकल्याशिवाय राहत नाही आणि असे चित्र सध्या शहरात सर्रास पाहायला मिळत आहे. .Kolhapur Noise Pollution : वाहनांची वाढ, रस्ते तेच; संशोधनातून वास्तव उघड कोल्हापुरात ध्वनी प्रदूषणाने रुग्णालये संकटात.विशेषतः गणपती मंदिर ते सिद्धेश्वर रस्त्यावर भरधाव गाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. काही दिवसांपूर्वी एका ज्येष्ठ नागरिकाला अशाच भरधाव धावणाऱ्या दुचाकीने ठोकरल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. .दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये बदल केल्याने आवाज कर्कश झाले आहेत. पाठीमागून वेगात येऊन पादचारी नागरिकाला कट मारून जाणे, ही फॅशन बनली आहे. फॅन्सी नंबर प्लेट, महागड्या विनानंबरच्या दुचाकींची संख्या गेल्या काही दिवसांपासून वाढली आहे..Pollution : ‘प्रदूषणामुळे दर वर्षी दहा लाख मृत्यू’; जागतिक बँकेच्या अहवालावरून जयराम रमेश यांची केंद्रावर टीका.आपल्या अल्पवयीन मुलाकडे दुचाकी देणाऱ्या पालकांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. मात्र ती होत नसल्याने हे प्रकार वाढू लागले आहेत. या मुलांना वाहतूक नियमांचे धडे देण्याची आवश्यकता आहे. वाहतूक पोलिसांनी ३१ जानेवारीपर्यंत महिनाभर वाहतूक सुरक्षा अभियान राबविले. शहरातील शाळांमधून वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून मुलांच्या वाहतुकीला शिस्त लावण्याची मागणी होत आहे. ...या परिसरात शिस्त हवी. वाहतूक पोलिसांकडून पार्किंगशिवाय अन्य कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.भरधाव महागड्या दुचाकी चालवणाऱ्यांमध्ये अनेक अल्पवयीन मुले असतात. सकाळी क्लासेस, शाळा सुटल्यावर गणपती मंदिर चौक, भारती विद्यामंदिर परिसर, तासगाव कॉलेज रोड, सोमवार पेठ या भागातून अल्पवयीन विद्यार्थ्यांकडे बुलेटसारख्या महागड्या दिसतात. एकेका गाडीवर तीन-चार विद्यार्थी हे चित्र नित्याचे झाले आहे. या बेदरकार दुचाकीस्वरांचा त्रास रस्त्यावरून पायी ये-जा करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.