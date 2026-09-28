सांगली : शिक्षक बॅँकेच्या सभेत विरोधकांतील एका शिक्षक सभासदाने अश्लील हावभाव केल्याचा प्रकार घडला. यामुळे महिला सभासदांमध्ये संतापाची लाट पसरली. या सभासदावर कारवाईची मागणी होत आहे. शिक्षक बॅँकेच्या सभेत यापूर्वीही अनेक वेळा गोंधळाचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आज अश्लील हावभाव करत संबंधित शिक्षकाने निर्लज्जतेचा कळस गाठला..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.शिक्षक बँकेची वार्षिक सभा आज माधवनगर रोडवरील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या सभागृहात पार पडली. सभेत नेहमीप्रमाणे विरोधकांची घोषणाबाजी, फलक फडकावणे असा प्रकार सुरू होता. त्यावेळी काही विरोधी सभासद खुर्च्या ओलांडून व्यासपीठासमोर येण्याचा प्रयत्न करत होते. .मात्र, विरोधकांना रोखण्यासाठी व्यासपीठासमोरच्या काही रांगेत सत्ताधाऱ्यांनी आपले सभासद आधीच बसविले होते. त्यामुळे विरोधकांना पुढे जाता येत नव्हते. त्यांनी गोंधळ व घोषणाबाजी सुरू केली. दरम्यान, मिरज तालुक्यातील एका विरोधी सभासदांकडून धक्कादायक प्रकार घडत होता. तो पुढे बसलेल्या सभासदांच्या दिशेने हाताने अश्लील हावभाव करत होता. पुढे सभासद महिला बसलेल्या असतानाही त्याचे हे प्रकार सुरू होते. तीन-चार वेळा हा प्रकार घडला..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता. शिक्षक बँकेच्या सभेत विरोधकांतील एका सभासदाने अश्लील हावभाव केले. ही धक्कादायक घटना आहे. बॅँकेच्या सभेत असा प्रकार प्रथमच झाला असून, त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. याचे सीसीटीव्ही व व्हिडिओ चित्रण करण्यात आले आहे. सदर घटनेचे फूटेज पोलिसांना देऊन त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहे. - अशोक घारगे, अध्यक्ष, शिक्षक बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.