पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Teacher Bank : शिक्षक बँकेच्या सभेत सभासदाकडून अश्‍लील हावभाव; महिला सभासदांमध्ये संताप; त्‍या सदस्‍यावर कारवाई करण्‍याची मागणी

Teacher Bank Meeting Sparks Anger Over Obscene Gestures: सभेत विरोधी शिक्षक सभासदाचे अश्लील हावभाव; महिला सभासदांचा संताप, सीसीटीव्ही फूटेजच्या आधारे कायदेशीर कारवाईची तयारी
Obscene Gestures At Teacher Bank Meeting Trigger Anger Women Members Demand Action Against The Member

Obscene Gestures At Teacher Bank Meeting Trigger Anger Women Members Demand Action Against The Member

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : शिक्षक बॅँकेच्या सभेत विरोधकांतील एका शिक्षक सभासदाने अश्‍लील हावभाव केल्याचा प्रकार घडला. यामुळे महिला सभासदांमध्ये संतापाची लाट पसरली. या सभासदावर कारवाईची मागणी होत आहे. शिक्षक बॅँकेच्या सभेत यापूर्वीही अनेक वेळा गोंधळाचे प्रकार घडले आहेत. मात्र, आज अश्‍लील हावभाव करत संबंधित शिक्षकाने निर्लज्जतेचा कळस गाठला.

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