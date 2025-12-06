Sangli Teacher Protest : १५९८ शाळा बंद, ८३१० शिक्षक रस्त्यावर; मोर्चामुळे शिक्षणव्यवस्था ठप्प, पगार कपातीचा धोका!

सांगली : ‘‘शिक्षक संघटनांनी आज काढलेल्या मोर्चात जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि ८३१० शिक्षक सहभागी झाले. एकूण १५९८ शाळा बंद राहिल्या,’’ अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांनी दिली. त्यांच्यावर शिक्षण संचालक पगार कपातीची कारवाई करणार का, याकडे लक्ष आहे..प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण संस्थांचा सहभाग असलेल्या शैक्षणिक व्यासपीठाच्यावतीने आज शिक्षकांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला..Kolhapur TET : टीईटी आंदोलनाचा मोठा प्रभाव: ५ जिल्ह्यांत ५७३६ शाळा बंद, ३० हजार शिक्षक रस्त्यावर!.मोर्चात जिल्ह्यातील १५९८ शाळा बंद ठेवून शिक्षक सहभागी झाले. मात्र, विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी शाळा बंद ठेवू नयेत, असे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले होते, अन्यथा एक दिवसाचा पगार कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत शिक्षकांनी मोर्चा काढला. .शिक्षकांच्या आजच्या मोर्चात जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक विभागांचे ८३१० शिक्षक सहभागी झाले. जिल्हा परिषदेचे ४५५७, खासगी शाळा ९३३ आणि नगरपालिका, महापालिका शाळांमधील २५० शिक्षक सहभागी झाले..मोठी बातमी! शाळा बंद आंदोलनातही सुरू होत्या २१६२ शाळा; सोलापूर जिल्ह्यातील १७,८०० शिक्षक शाळा बंद आंदोलनासून राहिले दूर.माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील २५७० शिक्षक सहभागी झाले. जिल्हा परिषदेच्या १२२५, खासगी ६९ आणि नगरपालिका, मनपाच्या ३७ शाळा अशा १३३१ शाळा बंद राहिल्या, तर माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील २६७ शाळा बंद होत्या. .जिल्हा परिषदेच्या ४५२, खासगी १००, नगरपालिका, मनपाच्या ५० शाळा अशा ६०२ प्राथमिक शाळा सुरू होत्या, तर माध्यमिक २८९ शाळा सुरू राहिल्या. आजच्या मोर्चात सहभागी शिक्षकांची संख्या, बंद व चालू शाळांचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाला कळवला आहे. त्यांच्याकडून पुढील सूचना आल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.- मोहन गायकवाड,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.