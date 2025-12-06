पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Teacher Protest : १५९८ शाळा बंद, ८३१० शिक्षक रस्त्यावर; मोर्चामुळे शिक्षणव्यवस्था ठप्प, पगार कपातीचा धोका!

Massive Teacher Protest Leads : जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांच्या विविध मागण्यांसाठी आज काढलेल्या मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरांतील ८३१० शिक्षकांनी थेट सहभाग नोंदवला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘‘शिक्षक संघटनांनी आज काढलेल्या मोर्चात जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि ८३१० शिक्षक सहभागी झाले. एकूण १५९८ शाळा बंद राहिल्या,’’ अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांनी दिली. त्यांच्यावर शिक्षण संचालक पगार कपातीची कारवाई करणार का, याकडे लक्ष आहे.

