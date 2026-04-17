Rakesh Gidde Accident : तहसीलदार राकेश गिड्डेंचा अपघात की घातपात, मोबाईल, लॅपटॉप गायब; आयुष्यभर ड्रायव्हर राहिलेल्या वडिलांनाच संशय

Rakesh Gidde death mystery : बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्याचे तहसीलदार आणि एरंडोली (ता. मिरज) गावचे सुपुत्र राकेश अण्णासाहेब गिड्डे यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल मराठवाड्यात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण अपघाताची चौकशी करावी, जे काही सत्य असेल ते समोर आणावे, अशी मागणी त्यांचे वडील अण्णासाहेब गिड्डे यांनी केली आहे..केज-आंबेजोगाई मार्गावर चारचाकी वाहनावरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात राकेश गिड्डे यांचे ९ एप्रिल रोजी निधन झाले. हा अपघात मध्यरात्री १२ ते १ च्या सुमारास झाला, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यांचे वडील अण्णासाहेब गिड्डे हे खासगी वाहनांवर दीर्घकाळ चालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी अपघातग्रस्त वाहनाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यात त्यांना काही संशयास्पद बाबी आढळल्या होत्या..शिवाय, राकेश गिड्डे हे त्या रात्री त्यांचे कार्यक्षेत्र नसलेल्या भागात लातूरच्या दिशेने कशासाठी निघाले होते? दिवसभर त्यांच्या सोबत त्यांचे नेमके कोणते मित्र होते? टोल नाक्यावर त्यांचे वाहन साडेआठ वाजता दिसले असेल, तर पुढील दोन-अडीच तास ते कुठे होते? अपघातानंतर त्यांचा मोबाईल, लॅपटॉप गायब झाला आहे, त्याचे काय झाले, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. त्यांचे अत्यंत जवळचे काही लोक अपघातानंतर गायब आहेत, अशी शंकादेखील बीडमधील काही माध्यमांनी उपस्थित केली आहे. त्याचीही चौकशी करा, अशी मागणी श्री. गिड्डे यांनी केली आहे..Tahsildar Rakesh Gidde Death : कष्टाने 'तहसिलदार' झाला पण, अर्ध्यावर डाव मोडला! राकेश गिड्डे यांच्या निधनाने सांगलीकर भावूक.ते म्हणाले, 'अत्यंत गरीब परिस्थितीत राकेश शिकला, स्वतःच्या कष्टाने उभा राहिला. गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी तो काम करत होता. त्याने काही गरीब शाळकरी मुली दत्तक घेतल्या होत्या. कित्येक शेतकऱ्यांचे पिढ्यांचे जमिनीचे वाद सोडवले होते. त्याच्या जाण्याने आम्हाला धक्का बसला आहेच, मात्र त्याच्यावर प्रेम करणारे मराठवाड्यातील अनेक लोक हादरून गेले आहेत. तो आम्हाला सोडून गेलाय, हे वास्तव आम्ही स्वीकारले आहे. मात्र, ते का घडले, कसे घडले, हे कळायला हवे. त्याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. यात काही चुकीचे घडले असेल, तर आम्हाला ते जाणून घेण्याचा व न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.'.