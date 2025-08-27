Sangli Clash News : बघीतलास का?, या कारणावरून सांगली येथील आष्ट्यात दोन गटात तुंबळ हाणामारी

Ashta Two Groups Fight Reason : आष्टा येथील उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटीत एकमेकांकडे रागाने बघणे व शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. आष्टा पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल आहेत. दोन्ही गटांतील सोळा जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे. दरम्यान, परिसरात दंगल नियंत्रण पथकासह आष्टा पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे..अशोक शिवाजी मदने (वय ४४, उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटी, आष्टा, ता. वाळवा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार प्रथमेश मिनीश मंडले, मिनीश पांडुरंग मंडले, सुरेश बबन मोटकट्टे, रामचंद्र गुंडा गुजले, पोपट संभाजी मोटकट्टे, सदानंद जगन्नाथ मोटकट्टे, संदीप पांडुरंग मंडले, दादासो बाळू गुजले (सर्व रा. उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटी) व संदीप यलमार (गोर्डे चौक, आष्टा) यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, अशोक मदने सोमवारी (ता. २५) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास आष्टा येथील नरवीर उमाजी नाईक चौकातून दुचाकीवरून घरी जात असताना प्रथमेश मंडले त्यांच्याकडे रागाने बघत होता. याबाबत त्यांनी विचारले असता संशयितांनी अशोक मदने यांना त्यांच्या घरात घुसून मारहाण केली. अशोक मदने यांना सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही संशयितांनी लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. अशोक मदने यांना फरशीने, तर त्यांचा पुतण्या सूरजला दगडाने मारहाण केली..Kolhapur Viral Video : गणेश आगमन मिरवणुकीत ‘भाई’चे गाणे घरासमोर का वाजवलास?, थेट बंदूक काढली अन् कोल्हापुरातील व्हिडीओची जोरदार चर्चा.सुरेश बबन मोटकट्टे (४९, उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अंकुश शिवाजी मदने, अशोक शिवाजी मदने, सूरज विश्वास मदने, अनिकेत अंकुश मदने, शुभम विश्वास मदने, बाळू रामचंद्र चव्हाण, जीवन महादेव चव्हाण (सर्व रा. उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटी) यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे..फिर्यादी सुरेश मोटकट्टे यांच्या मित्राचा मुलगा प्रथमेश मंडले त्याच्या घरी जात असताना वरील संशयितांनी आमच्याकडे सारखा का बघतोस, असे म्हणत लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. प्रथमेश मंडलेला सोडवण्यास आलेल्या लोकांनाही संशयितांनी लाथा बुक्क्यांनी व दगडाने मारहाण केली. मारहाणीत अमोल मोटकट्टे यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.