पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Clash News : बघीतलास का?, या कारणावरून सांगली येथील आष्ट्यात दोन गटात तुंबळ हाणामारी

Sangli Violent Fight Update: अशोक मदने सोमवारी (ता. २५) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास आष्टा येथील नरवीर उमाजी नाईक चौकातून दुचाकीवरून घरी जात असताना प्रथमेश मंडले त्यांच्याकडे रागाने बघत होता.
Sangli Clash News
Sangli Clash Newsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Ashta Two Groups Fight Reason : आष्टा येथील उमाजी नाईक हौसिंग सोसायटीत एकमेकांकडे रागाने बघणे व शिवीगाळ केल्याच्या कारणावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. आष्टा पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल आहेत. दोन्ही गटांतील सोळा जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे. दरम्यान, परिसरात दंगल नियंत्रण पथकासह आष्टा पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Crime News
crime news in marathi
crime news marathi
crime news today
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com