Sangli Teacher Demand : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा संगर्ष उफाळला; सांगलीत हजारोंचा मूक मोर्चा, शासनावर दबाव वाढला

Women Teachers Strong Participation : सांगली जिल्ह्यात टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांनी काढलेला मूक मोर्चा हा केवळ आंदोलन नसून शिक्षकांचा वाढता असंतोष, प्रलंबित मागण्यांवरील शासनाच्या दुर्लक्षाचा आणि शिक्षकांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याचा एक सामूहिक आवाज आहे.
सांगली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीविरोधात शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी, यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक आज रस्त्यावर उतरले.

