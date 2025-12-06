Sangli Teacher Demand : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा संगर्ष उफाळला; सांगलीत हजारोंचा मूक मोर्चा, शासनावर दबाव वाढला

सांगली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीविरोधात शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी, यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक आज रस्त्यावर उतरले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आदी विविध संघटनांचा समावेश असलेल्या ‘शैक्षणिक व्यासपीठा’च्या वतीने हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. .Kolhapur TET Oppose : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा प्रचंड आक्रोश; शाळा बंद ठेवत हजारोंचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला .जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी झाले. मोर्चाची सुरुवात विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समारोप सभेत रूपांतर झाले. महिलांचाही उल्लेखनीय सहभाग होता..यावेळी पदवीधर मतदार संघाचे आमदार अरुण लाड, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी उपस्थित राहून मोर्चाला पाठिंबा दिला. संग्राम देशमुख यांनी लेखी समर्थन पाठविले होते. व्यासपीठावरील वैभव शिंदे, बजरंग पाटील यांचीही उपस्थिती होती..Kolhapur TET Oppose : टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा प्रचंड आक्रोश; शाळा बंद ठेवत हजारोंचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला .आमदार अरुण लाड म्हणाले, ‘‘केंद्र व राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून ‘टीईटी’ सक्तीचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. शिक्षकांच्या या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत.’’.विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. शिक्षकांनी आपला स्वाभिमान व अस्तित्व टिकवण्यासाठी एकत्र राहून संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले. .‘आपण एकजूट दाखवली तर ‘टीईटी’ची सक्ती लागू होणार नाही. शिक्षकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्यामुळे पुढील काळात व्यापक आंदोलनाची गरज भासेल,’ असा इशाराही देण्यात आला..‘टीईटी’ची सक्ती, संचमान्यता, शिक्षक समायोजन यांसह अनेक मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. शासनाने या मागण्यांकडे सकारात्मक आणि संवेदनशील दृष्टिकोनातून पाहून त्वरित निर्णय घ्यावा, यासाठी हा मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला..मोर्चात शिक्षक परिषदेचे विभागीय कार्याध्यक्ष राजेंद्र नागरगोजे, उर्दू शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष मुस्ताक पटेल, शिक्षक संघाचे राज्य कोषाध्यक्ष अविनाश गुरव, शिक्षक समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष सयाजी पाटील, अखिल भारतीय जुनी पेन्शन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे, शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष माणिक पाटील, काँग्रेस शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद जैनापुरे, जुनी पेन्शन संघटना जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, खासगी महासंघ जिल्हाध्यक्ष अरविंद गावडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..मोर्चाला जिल्हा शिक्षण संस्था महामंडळ, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांच्यासह विविध संघटनांचा पाठिंबा होता. शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे जिल्हा सरचिटणीस अमोल माने यांनी प्रास्ताविक केले. सांगली जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे सचिव राजेंद्र नागरगोजे यांनी आभार मानले. ‘...तर हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन’.‘शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अन्यथा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील शिक्षक मोठ्या आंदोलनासाठी एकत्र येतील. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवून मुंबईत विशाल धरणे आंदोलन केले जाईल,’ असा इशारा देण्यात आला..शिक्षकांची सामूहिक रजागेल्या काही दिवसांपासून मोर्चाच्या तयारीसाठी शिक्षक संघटनांकडून आवाहन करण्यात आले होते. शिक्षकांनी सामूहिक रजा घेऊन शाळा बंद ठेवली आणि मोर्चात सहभागी झाले. त्यामुळे विश्रामबाग चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. पोलिसांनी एकमार्गी वाहतूक करत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.