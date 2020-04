सफाई कामगाराच्या गळ्यात नोटांचा हार... असे मानले आभार

नगर : सफाई कामगार हे नेहमी लोकांच्या तिरस्काराचा विषय असतात. आज नगरमध्ये मात्र, उलटं घडलं. लॉकडाऊनमध्ये सर्व काही सुरळीत चाललं आहे. शहरात सर्वत्र कोरोना विषाणूंचे भय असतानाही स्वतःचा जीव धोक्यात घालून शहरात करणाऱ्या सफाई कामगार काम करीत आहेत. नगरमधील प्रेमदान हडको परिसरातील नागरिकांनी वेगळ्या पद्धतीने आभार मानले. हेही वाचा - बघा, आमदार आशुतोष काळेंच्या घरात काय चाललंय सावेडी येथील हडको परिसरामध्ये साफसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा नोटांचा हार व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. नगर महापालिकेच्या सफाई कामगारांचा प्रेमदान हडको येथील एकता प्रतिष्ठान ट्रस्ट व स्थानिक नागरिकांनी कृतज्ञ म्हणून सत्कार केला. आज आपला देश कोरोनासारख्या व्हायरसशी लढा देत आहे. या लढाईमध्ये पोलीस डॉक्टर नर्स शासकीय अधिकारी पदाधिकारी हे मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांसाठी रस्त्यावर उतरून काम करत आहेत. या काळात जिल्ह्याची तसेच शहराची साफसफाई चांगली व्हावी, यासाठी सफाई कामगार जीवाचे रान करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानण्यासाठी प्रेमदान हडको येथील नागरिकांनी तसेच एकता प्रतिष्ठान ट्रस्टच्या कार्यकर्त्यांनी या कर्मचाऱ्यांचा टाळ्या वाजून व सत्कार करून आभार मानले.

