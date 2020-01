सातारा : पोलीस वसाहतीनजीक अडीच लाखांची चाेरी

सातारा : येथील गोळीबार मैदान पोलीस वसाहती जवळच्या विश्वकर्मा सोसायटीमधील बंद बंगला फोडून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिणे व लॅंपटॉपसह अडीच लाख रुपये किमतीचा ऐवज लंपास केला आहे. गाेळीबार मैदान हे शहरानजीक आहे. रहिवाशांनी परगावी जाताना काळजी घेणे आवश्यक बनले आहे. दिलीप बाबूराव क्षिरसागर (रा. विश्वकर्मा सोसायटी) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली आहे. त्यांचा गोळीबार मैदान परिसरात इंद्रायणी नावाचा बंगला आहे. तसेच त्यांचे मुळगाव हे हेळगाव (ता. कऱ्हाड) हे आहे. शनिवारी (ता.18) दुपारी चारच्या सुमारास क्षिरसागर बंगला बंद करून सहकुटूंब मुळगावी हेळगाव (ता. कराड) येथे गेले होते. मध्यरात्री चोरट्यानी बंद बंगल्याचे कुलूप कटावणीने तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी आतून दार बंद करून घेतले. हेही वाचा - पाटण तालुक्यात चोरट्यांनी फाेडली सात दुकाने त्यानंतर त्यांनी बेडरूममध्ये असेलेल्या कपाटातून लॅपटॉप, सोन्याचे दागिणे व इतर साहित्य असा सुमारे अडीच लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला. याबाबतची माहिती मिळाल्यावर क्षिरसागर साताऱ्यात आले. त्यानंतर घराची पाहणी करून त्यांनी चोरीबाबत फिर्याद नोंदविली.

