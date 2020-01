सोलापूर झेडपीतील कॉंग्रेसचे तीन सदस्य अपात्रतेच्या वाटेवर... 

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा झालेला पराभव हा वरिष्ठ नेत्यांच्या प्रचंड जिव्हारी लागला आहे. या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी आणि बंडखोरांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी दोन्ही कॉंग्रेस सरसावली आहे. राष्ट्रवादीने सहा बंडखोरांना अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आता कॉंग्रेसनेही तीन बंडखोरांना नोटीस बजावली आहे. या नऊ सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी उद्या (गुरुवार) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले घेणार आहेत. 9 रोजी सुनावणी आणि 14 जानेवारीला विषय समिती सभापतींच्या निवडी असल्याने सोलापूरच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवानंद पाटील, कृषी सभापती मल्लिकार्जुन पाटील आणि सदस्या शिलंवती भासगी यांनी व्हिप डावलल्या प्रकरणी कॉंग्रेसचे गटनेते संजय गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्याकडे धाव घेतली आहे. अक्कलकोटचे भाजपचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांचे चिरंजीव शिवानंद पाटील हे मंगरूळ जिल्हा परिषद गटातून अपक्ष म्हणून विजयी झाले आहेत. 2017 च्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत पाटील यांनी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर आपण कॉंग्रेससोबत असल्याचे लिहून दिले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने त्यांना व्हिप बजावला आहे आणि आता व्हिप मोडला म्हणून नोटीस बजावली आहे. पाटील यांनी लिहून दिलेले प्रतिज्ञापत्रच त्यांच्यासाठी घातक ठरण्याची शक्‍यता आहे.

राष्ट्रवादीचे बंडखोर सदस्य अरुण तोडकर, गणेश पाटील, स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील, शितलादेवी मोहिते-पाटील, सुनंदा फुले आणि मंगल वाघमोडे हे सहा जण आणि कॉंग्रेसचे तीन बंडखोर सदस्य शिवानंद पाटील, मल्लिकार्जुन पाटील आणि शिलवंती भासगी यांच्या सदस्यत्वाबाबत उद्या (गुरुवार) दुपारी 1 वाजता जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. संधी असूनही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत महाविकास आघाडीला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. किमान विषय समित्यांच्या सभापती निवडीत तरी आपल्या माणसांना संधी मिळावी यासाठी महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी तयारीला लागले आहेत.

भाजपच्या खेळीकडे लक्ष...

