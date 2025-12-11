पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Eviction Drive : ३०-४० वर्षांपासून जगणाऱ्या भीमनगरवासीयांच्या आवाजात संताप; टिंबर एरिया कारवाईत केवळ दोनच झोपड्या हटवून पथकाला माघारी फिरावे लागले!

Timber Area Eviction Drive : टिंबर एरिया अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला नागरिकांचा तीव्र विरोध; महिलांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे काहीकाळ तणाव निर्माण झाला.
Timber Area Eviction Drive :

Timber Area Eviction Drive :

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : टिंबर एरिया परिसरातील भीमनगर येथील झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिकेचे पथक तयारीनिशी दाखल झाले. पण महिला, नागरिकांनी झोपड्या हटविण्यास तीव्र विरोध केला. काही महिला पथकाच्या अंगावरही धावून गेल्या.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
Municipal Corporation
Action
Protest
Area
Demolition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com