तिसंगीत सापडले दोन दुर्मिळ शिलालेख; ४०० वर्षांचा इतिहास प्रथमच प्रकाशझोतात

घाटनांद्रे : ''तिसंगी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे अत्यंत महत्त्वाचे ऐतिहासिक दोन शिलालेख आढळले आहेत. मिरज इतिहास संशोधन मंडळाने वाचन करून इतिहासातील एक महत्त्वाचा दुवा उजेडात आणला आहे. .तिसंगीला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्याचे दिसून आले,'' अशी माहिती इतिहास विषयाचे अभ्यासक अजित पोळ यांनी सांगितले. तिसंगी येथील सिद्धनाथ (महादेव) मंदिरासमोर असलेल्या दीपमाळेच्या चौथऱ्यावर कोरलेला आठ ओळींचा पहिला शिलालेख १८ व्या शतकातील देवनागरी लिपीतील आहे. .सव्वाशे घराण्याच्या वंशावळीचा उल्लेख करीत त्यांनी दीपमाळ बांधल्याची नोंद आहे. श्री गजानन व श्री सिद्धोबा देवतांचा उल्लेख, तसेच नरसोजी, सिद्धोजी, राणोजी, येसाजी, सुलतानजी, भावू रामजी बिन रखमाजी, खंडोजी व सिद्धोजी आदींची वंशावळीनुसार नावे आहेत. .वातावरणाचा परिणाम झाल्याने शिलालेखावरील अक्षरे झिजली आहेत. वाचन करणे कठीण होते. दुसरा १५ ओळींचा शिलालेख मंदिरासमोरील दगडी तेलाच्या घाण्याजवळील सुट्या शिळेवर कोरलेला आहे. शके १५११ (इ.स. १५८२) विरोधी संवत्सर, चैत्र वद्य पौर्णिमा, शुक्रवार या दिवशी 'सेठी' नावाच्या व्यक्तीने मंदिरास दिलेल्या दानाची नोंद यात आढळते. .तो उत्तर मराठेशाही कालखंडातील असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. दोन्ही शिलालेखांचे वाचन संशोधक अनिल दुधाणे (पुणे), मानसिंगराव कुमठेकर (मिरज), गौतम काटकर (सातारा) व अथर्व पिंगळे यांनी केले. मोठ्या शिळेवरील लेख दीर्घकाळ दुर्लक्षित स्थितीत असल्याने छाप घेणे आव्हानात्मक होते. अजित पोळ, इंद्रजित पोळ, शिवेंद्र पोळ व आनंदा गुरव यांनी पुरातत्त्व शास्त्रानुसार संबंधित शिलालेखांची स्वच्छता व ठसे घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले..सव्वाशे मिरजवाडीचेसव्वाशे या आडनावामागे एक दंतकथा आहे. घराणे मूळचे वाळवा तालुक्यातील. त्यांचे मूळचे आडनाव भोसले. वाळवा तालुक्यातील मिरजवाडी येथील रहिवासी. इतिहास विषयाचे अध्यापक अजित पोळ यांनी ही माहिती दिली..तिसंगीच्या सांस्कृतिक इतिहासाला नव्याने दिशा देणारा हा शोध मानला जात आहे. अत्यंत अनमोल असणाऱ्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेव्याचे गावकऱ्यांनी जतन व संवर्धन करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.-अजित पोळ, इतिहास अभ्यासक, तिसंगी.