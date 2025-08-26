पश्चिम महाराष्ट्र

Wall Collapse : मिरजेत भिंतीचे बांधकाम कोसळून कामगाराचा मृत्यू; सहा जण जखमी

सदनिकेच्या तळमजल्याच्या कामावेळी तटभिंतीचे बांधकाम कोसळून बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाला.
मिरज - शहरातील किल्लाभाग परिसरात सुरु असलेल्या सदनिकेच्या तळमजल्याच्या कामावेळी तटभिंतीचे बांधकाम कोसळून बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाला. या घटनेत अन्य सहा कामगारही जखमी झाले आहेत. भिमाप्पा सिध्दाप्पा मेटलकी (वय-४५, रा. ब्याकेरी ता. रायबाग) असे मृत मजूराचे नाव आहे. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली.

