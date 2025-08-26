Wall Collapse : मिरजेत भिंतीचे बांधकाम कोसळून कामगाराचा मृत्यू; सहा जण जखमी

मिरज - शहरातील किल्लाभाग परिसरात सुरु असलेल्या सदनिकेच्या तळमजल्याच्या कामावेळी तटभिंतीचे बांधकाम कोसळून बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाला. या घटनेत अन्य सहा कामगारही जखमी झाले आहेत. भिमाप्पा सिध्दाप्पा मेटलकी (वय-४५, रा. ब्याकेरी ता. रायबाग) असे मृत मजूराचे नाव आहे. जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली..या अपघातात जखमी झालेल्या केदारी निंगनूर (रा. सुट्टी, ता. रायबाग) या मजूराची प्रकृती गंभीर आहे. तर मायाप्पा भूपाल बदामी (वय-३६, रा. सोरटी, ता. रायबाग), भिमाप्पा रायाप्पा पाटील (वय-४८, रा. कब्बुर, ता. चिकोडी), मुत्याप्पा लगमान्ना माळेकर (वय-३०, रा. ब्याकेरी, ता. रायबाग), बिराप्पा सत्यप्पा करगणी (वय-३५, रा. जुट्टी, ता. रायबाग) आणि सहदेव यमनाप्पा मदार (वय-३५, रा. शहापूर, ता. हुक्केरी) असे जखमींची नावे आहेत. सर्वांवर मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, किल्लाभाग येथे खुशी पार्क वन या सदनिकेच्या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरु आहे. याच्या तळघराभोवती सिमेंट विटांची भिंत बांधली जात होती. साधारण पाच फुटाचे बांधकाम झाले होते. मृतासह सर्व जखमी याठिकाणी काम करत होते. अचानक भिंतीचा भाग कोसळून तो याठिकाणी काम करत असलेल्या कामगारांच्या अंगावर पडला..यात सर्वजण भिंतीच्या ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. काही समजण्याच्या आतच हा प्रकार घडल्याने मदतीसाठीही अडचणी आल्या होत्या. याठिकाणी काम करत असलेल्या अन्य कामगारांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ सर्वांना बाहेर काढत उपचारासाठी पाठवले..मात्र, तत्पूर्वीच भिमाप्पा मेटलकी याचा तिथेच मृत्यू झाला. इतरांना रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी पाठविण्यात आले. जखमींपैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे तर अन्य पाचजणांची प्रकृती स्थिर आहे. घटनेची माहिती मिळताच मिरज शहर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी पंचनामा पूर्ण केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.