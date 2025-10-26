Accident News : दुर्दैवी अपघात! गिरनारला देवदर्शनासाठी जात असताना बडोद्यात सांगलीच्या दोघांचा जागीच मृत्यू

Traveling to Girnar Accident : गुजरातमधील गिरनार येथे देव दर्शनासाठी जात असताना बडोदा येथे झालेल्या मोटार अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. राहुल गुंडा माने (वय ३७, मूळ रा. विठ्ठलनगर जत, सध्या रा. पुणे) व सागर बाबूराव मदने (३६, मूळ रा. कंटी, सध्या रा. पुणे) अशी मृत तरुणांची नावे असून, या घटनेत संग्राम शाहू भोसले (३७, मूळ रा. जत, सध्या पुणे) व आणखी एकजण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर तेथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..शनिवारी (ता. २५) पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. या घटनेमुळे जत शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अधिक माहिती अशी की, वरील सर्व मित्रमंडळी पुणे येथे नोकरीस आहेत. शुक्रवारी ते चौघेही गिरनार येथे देवदर्शनासाठी निघाले होते. पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास बडोदा येथे पोहोचले असता त्यांच्या मोटारीला अपघात झाला..Sangli Crime News : सांगलीतून बाळाला उचललं अन् चिपळूणमध्ये एक लाख ८० हजारांना सौदा, पण माय लेकाच दोरी घट्ट होती....यामध्ये राहुल माने व सागर मदने यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, संग्राम भोसले व एक अनोळखी तरुण हे जखमी झाले आहेत. येथील पोलिसांनी व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनेचा पंचनामा केला व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. ही घटना कळताच नातेवाईक व मित्र बडोद्याला रवाना झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.