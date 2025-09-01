Sangli News:'शेळ्या राखण्यास गेलेल्या महिलेचा विहिरीत बुडून मृत्यू'; खैराव येथील दुर्दैवी घटना, सात तासांनंतर मृतदेह विहिरीतून बाहेर

जत: खैराव (ता. जत) येथे महिला रानात शेळ्या चारण्यासाठी गेली असता तिचा विहिरीत पाय घसरून पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. अंकिता संतोष करांडे (वय २७, खैराव, ता. जत) असे मृत महिलेचे नाव असून शनिवारी (ता. ३०) दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली. मात्र, सात तासांच्या शोधकार्यानंतर तिचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. .या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. विहिरीतून मृतदेह काढण्यासाठी जीवरक्षक दलाची टीम बोलवली होती. मात्र तोपर्यंत मृतदेह बाहेर काढण्यात स्थानिक नागरिकांना यश आले होते..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, खैराव येथील अंकिता संतोष करांडे ही काल दुपारी शेळ्या चारवण्यासाठी रानात गेली होती. दरम्यान, पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी जवळच्या एका विहिरीवर गेली असता पाय घसरून विहिरीत पडून तिचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. अंकिता विहिरीत पाणी आणण्यासाठी जात असताना एक वर्षाच्या मुलाला विहिरीपासून अवघ्या ५० फुटांच्या अंतरावर ठेवले होते..मुलाच्या रडण्याच्या आवाजामुळे व शेळ्या राखणाऱ्या अन्य महिलांनी ही घटना पाहिली. त्यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील ग्रामस्थ तेथे जमा झाले. मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. याबाबत जत पोलिसांना देखील माहिती दिली. पट्टीचे पोहणारे व बोराट्याच्या काठीने रात्री आठ वाजता मृतदेह बाहेर काढण्यात ग्रामस्थांना यश आले. अंकिताच्या मागे एक वर्षाचा मुलगा बाबू, तीन वर्षांचा अर्णव, अशी दोन मुले व पती असा परिवार आहे. निरीक्षक संदीप कोळेकर यांच्यासह पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित होते. अंकिताचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.