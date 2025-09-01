पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News:'शेळ्या राखण्यास गेलेल्या महिलेचा विहिरीत बुडून मृत्यू'; खैराव येथील दुर्दैवी घटना, सात तासांनंतर मृतदेह विहिरीतून बाहेर

Tragic Incident in Khairav: मुलाच्या रडण्याच्या आवाजामुळे व शेळ्या राखणाऱ्या अन्य महिलांनी ही घटना पाहिली. त्यांनी आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील ग्रामस्थ तेथे जमा झाले. मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम सुरू केले. याबाबत जत पोलिसांना देखील माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
जत: खैराव (ता. जत) येथे महिला रानात शेळ्या चारण्यासाठी गेली असता तिचा विहिरीत पाय घसरून पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. अंकिता संतोष करांडे (वय २७, खैराव, ता. जत) असे मृत महिलेचे नाव असून शनिवारी (ता. ३०) दुपारी दोनच्या सुमारास ही घटना घडली. मात्र, सात तासांच्या शोधकार्यानंतर तिचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला.

