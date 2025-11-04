Tragic Incident Sangli : चारचाकी विहिरीत कोसळून तरुणाचा मृत्यू, सांगलीतील धक्कादायक घटना

Sangli Car Accident : चारचाकी गाडी शिकत असताना अनियंत्रित होऊन विहिरीत कोसळल्याने एक तरुण युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शिंदेवाडी (ता. मिरज) येथील गावात आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. रात्री उशिरापर्यंत मृतदेह विहिरीबाहेर काढण्याचे काम सुरू होते. स्वप्नील निवास कामिरे (वय २०, शिंदेवाडी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे कामिरे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..याबाबत अधिक माहिती अशी, आज सायंकाळच्या सुमारास शिंदेवाडी ते लिंगनूर जुना रस्त्यावर स्वप्निल चारचाकी शिकण्याचा प्रयत्न करत होता. गाडी शिकत असताना, त्याचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटल्याने गाडी थेट रस्त्यालगत असणाऱ्या पाण्याने तुडुंब भरलेल्या विहिरीत थेट कोसळली. यावेळी पाण्यात बुडून स्वप्नीलचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गाडी विहिरीत कोसळल्याची घटना स्थानिकांच्या निदर्शनास आली. जवळपास ३० फूट पाणी या विहिरीत होते. तीन विद्युत मोटारीद्वारे पाण्याचा उपसा करण्यात येत होता..यावेळी ग्रामस्थांनी मोठीं गर्दी केली होती. रात्री उशिरापर्यंत विहिरीतील पाणी बाहेर काढून क्रेनच्या सहाय्याने गाडी आणि मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. मृत स्वप्नीलचे आई-वडील मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. कुटुंबाचा आधार गमावल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता.या अपघातामुळे शिंदेवाडीसह आरग परिसरात शोककळा पसरली. यावेळी सांगलीच्या स्पेशल रेस्क्यू फोर्स या आपत्कालीन पथकाने रेस्क्यू केले. रेस्क्यू पथकाच्या कैलास वडर, महेश गव्हाणे, सागर जाधव, सदाशिव पेठकर, आकाश कोलप, आसिफ मकानदार, कृष्णा हेगडे यांनी विहिरीतून मृतदेह बाहेर काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.