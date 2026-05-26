Horse Death incident: रायफल्या आता नाचताना दिसणार नाही, वादळी वाऱ्यानंतर वीजेची तार गोठ्यावर पडून घोड्याचा मृत्यू; कुटुंबाचा आधार गेला

आटपाडी: लग्नसोहळ्यांत नवरदेवाचा थाट वाढवणारा, टापांच्या आवाजाने गावोगावी आनंद पसरवणारा उमदा 'रायफल्या' विजेच्या तीव्र धक्क्याने जागीच कोसळला आणि त्याच्यासोबत एका गरीब कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचाही आधार हिरावला गेला. या हृदयद्रावक घटनेने आटपाडी परिसर हळहळला..आटपाडी येथे रवी लांडगे यांच्याकडे दोन घोडे असून, लग्नकार्यांमध्ये नवरदेवाची मिरवणूक आणि 'गावदेव' करण्यासाठी या घोड्यांचा वापर केला जात होता. याच व्यवसायावर लांडगे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. दरम्यान, रविवारी (ता. २४) रात्री परिसरात जोरदार वादळी वारा सुटला होता. त्यामुळे लांडगे यांच्या घराशेजारील 'महावितरण'च्या खांबावरील प्रवाहित विद्युत तार तुटून थेट गोठ्याजवळ पडली..आज सकाळी हा प्रकार कोणाच्याही लक्षात आला नाही. गोठ्यात बांधलेल्या दोन घोड्यांना आणि एका देशी गायीला अचानक विजेचा तीव्र धक्का बसल्याने जनावरांनी आरडाओरडा सुरू केला आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील तरुणांनी धाव घेत अत्यंत शिताफीने एका घोड्याला आणि देशी गायीला सुखरूप बाहेर काढले. मात्र, 'रायफल्या' ज्या ठिकाणी बांधलेला होता,.त्या जागेत आणि लगतच्या भिंतीत विजेचा प्रवाह उतरला होता. त्यामुळे त्या घोड्याला बाहेर काढणे अशक्य झाले. विजेचा जोरदार धक्का लागल्याने 'रायफल्या' जागीच कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे लांडगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..'महावितरण'कडून निष्काळजीपणा'महावितरण'च्या निष्काळजीपणामुळे एका गरीब कुटुंबाचा आधार हिरावला गेल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली असून, पीडित कुटुंबाला शासन आणि 'महावितरण'कडून तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.