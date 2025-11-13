पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: देशभरात हळदीचे क्षेत्र वाढले; आंध्र, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्रात पावसामुळे उत्पादनात चढ-उतार.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: राज्यासह देशात यंदा हळद लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मात्र सततच्या पावसामुळे कंदकुजीचा धोका आहे. रोपांची वाढ जोमात आहे. बाजारात हळदीचे दर सध्या तेजीत आहेत. ही तेजी टिकून राहील.

