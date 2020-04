नगरमधील २१जणांना मरकजमुळे कोरोनाची बाधा

नगर : जिल्ह्यातील 25 कोरोनाग्रस्तांपैकी 21 जण दिल्लीतील मरकज कार्यक्रमाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या संपर्कात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. मरकजशी संबंधित नगर शहरात कोणी व्यक्ती असतील, तर त्यांनी स्वत:हून जिल्हा रुग्णालयात जाऊन तपासणी करावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्यांद्वारे करण्यात येत आहे. यासंबंधी कोणी माहिती लपवून ठेवली तर गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात येत आहे. हेही वाचा - जावयामुळे सासऱ्याला कोरोनाची बाधा मरकज कार्यक्रमातील व्यक्तींच्या संपर्कात नगर शहरातील काही लोक आल्याने शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली आहे. नगर शहरातील मुकुंदनगर, सर्जेपुरा या ठिकाणी कोरोनाबाधित आढळून आले आहेत. नगर शहराला लागून असलेल्या आलमगीर येथेही कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या व स्वच्छेतसंबंधी प्रबोधन करणाऱ्या महापालिकेच्या घंटागाड्या सध्या कोरोनासंबंधी जनजागृतीचे काम करीत आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या नावे नागरिकांना आवाहन करण्यात केले जात आहे. कचरा उचलण्यासाठी घरोघरी जाणाऱ्या या गाड्या पोलिसांचा सायरन वाजवीत शहात फिरत आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीतील मरकज कार्यक्रमाशी शहरातील कोणाचा संपर्क आला असेल, त्यांनी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जाऊन तपासणी करावी. अन्यथा, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात येत आहे.

