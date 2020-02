दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत दोन्ही चालकांचा मृत्यू 

शेवगाव : शेवगाव-गेवराई रस्त्यावर शहरातील नित्यसेवा रुग्णालय परिसरात दोन दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात दोन्ही चालकांचा मृत्यू झाला. मंगळवारी (ता.4) दुपारी बाराच्या सुमारास हा अपघात झाला. शहादेव अर्जुन सातपुते (वय 50, रा. तळणी, ता. शेवगाव) व अमोल अरुण देठे (वय 30, रा. शेवगाव) अशी मृतांची नावे आहेत. हेही वाचा- 55 वर्षीय महिलेवर अत्याचार, बेदम मारहाणीत आरोपीचा मृत्यू मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता.4) दुपारी बाराच्या सुमारास पैठण रस्त्याने सातपुते हे दुचाकीवर (एमएच 16 सीएन 1399) तळणीकडे जात होते. तर अमोले देठे हे दुचाकीवरून (एमएच 16 बीजे 3971) शेवगावकडे येत होते. शेवगाव शहरातील नित्यसेवा रुग्णालयाजवळ दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरात धडक बसली. या अपघातात सातपुते व देठे यांच्या डोक्‍याला मार लागून मोठा रक्तस्त्राव झाला होता. उपचारापूर्वीच दोघांचा मृत्यू नागरिकांनी त्यांना तातडीने शेवगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्‍टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. याबाबत शेवगाव पोलिसांनी मंगळवारी रात्री उशिरा अकस्मात मृत्यूची नोंद केली. पुढील तपास पोलिस नाईक रामेश्वर घुगे करीत आहेत. सातपुते यांच्या मागे आई-वडील, पत्नी, दोन मुलगे, एक मुलगी असा परिवार आहे. देठे यांच्यामागे आई-वडील, पत्नी, एक भाऊ, एक मुलगी असा परिवार आहे. येथील व्यावसायिक किरण देठे यांचे ते बंधू होत.

