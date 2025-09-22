Sangli Crime: रुईतील दोघा गुटखा तस्करांना पकडले: औरवाडजवळ कारवाई; २६ लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त

कुरुंदवाड : गुटख्याची तस्करी वाहतूक करणाऱ्या रुई (ता. हातकणंगले) येथील दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाने पकडले. औरवाड (ता. शिरोळ) गणेशवाडी मार्गांवर ही कारवाई झाली. दोघांकडून तब्बल २६ लाख ६४ हजारांचा गुटखा व वाहतुकीसाठी वापरलेला टेम्पो असा एकूण ३२ लाख ७४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. सचिन बबन कौलगे व महेश शिवाजी कोरवी (दोघे रा. रुई, ता. हातकणंगले) अशी अटक केलेल्या चोरट्याची नावे आहेत. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस उपनिरीक्षक शेष मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली..कोल्हापूर जिल्ह्यात कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा, गांजा, दारूची वाहतूक होत असते. विशेषकरून सीमाभागात अवैध व्यवसाय फोफावल्याचे चित्र आहे. गणेशवाडी मार्गे कुरुंदवाडच्या दिशेने चारचाकीतून तंबाखूजन्य गुटख्याची वाहतूक होणार असल्याची गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाला मिळाली होती. .त्यानुसार पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी पथक नेमून औरवाड येथे पाळत ठेवली होती. संशयित चारचाकीची झडती घेतली असता विमल गुटख्याची पोती व टेंपो पोलिसांनी जप्त केले. पथकात उपनिरीक्षक मोरे यांच्यासह संजय कुंभार, सागर माने, विशाल चौगले, सागर चौगले, महेश पाटील, महेश खोत यांचा समावेश होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.