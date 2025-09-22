पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: रुईतील दोघा गुटखा तस्करांना पकडले: औरवाडजवळ कारवाई; २६ लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त

Two Gutkha Smugglers Caught in Rui: सचिन बबन कौलगे व महेश शिवाजी कोरवी (दोघे रा. रुई, ता. हातकणंगले) अशी अटक केलेल्या चोरट्याची नावे आहेत. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस उपनिरीक्षक शेष मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली.
Police seize gutkha worth ₹26 lakh in Rui, two smugglers caught near Aurwad.

Police seize gutkha worth ₹26 lakh in Rui, two smugglers caught near Aurwad.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुरुंदवाड : गुटख्याची तस्करी वाहतूक करणाऱ्या रुई (ता. हातकणंगले) येथील दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाने पकडले. औरवाड (ता. शिरोळ) गणेशवाडी मार्गांवर ही कारवाई झाली. दोघांकडून तब्बल २६ लाख ६४ हजारांचा गुटखा व वाहतुकीसाठी वापरलेला टेम्पो असा एकूण ३२ लाख ७४ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. सचिन बबन कौलगे व महेश शिवाजी कोरवी (दोघे रा. रुई, ता. हातकणंगले) अशी अटक केलेल्या चोरट्याची नावे आहेत. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस उपनिरीक्षक शेष मोरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
Paschim maharashtra
police case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com