पश्चिम महाराष्ट्र

Nursing Students Drowned : ईश्वरपूरमध्ये विहिरीत बुडून नर्सिंगचा अभ्यास करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; जेवणानंतर घडली दुर्दैवी घटना

Nursing Students Death News : सांगली जिल्ह्यातील ईश्वरपूर येथे विहिरीच्या पाण्यात बुडून नर्सिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या दोन तरुण विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. जेवणानंतर मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Nursing Students Drowned

Nursing Students Drowned

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli District News : जेवणासाठी हॉटेलमध्ये जात असताना दोन नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना ईश्वरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मध्यरात्री बाराच्या सुमारास घडली. प्रशांत पाटील (वय २५, रा. जळगाव) आणि गंगाधर रमेश सुकुरवार (वय २४, रा. नांदेड) अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही ईश्वरपूर येथील प्रकाश हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंगचे शिक्षण घेत होते.

Loading content, please wait...
accident
Islampur
accident death
accident case
Accident Death News