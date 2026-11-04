Nursing Students Drowned : ईश्वरपूरमध्ये विहिरीत बुडून नर्सिंगचा अभ्यास करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; जेवणानंतर घडली दुर्दैवी घटना

Sangli District News : जेवणासाठी हॉटेलमध्ये जात असताना दोन नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा विहिरीत बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना ईश्वरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मध्यरात्री बाराच्या सुमारास घडली. प्रशांत पाटील (वय २५, रा. जळगाव) आणि गंगाधर रमेश सुकुरवार (वय २४, रा. नांदेड) अशी मृतांची नावे आहेत. दोघेही ईश्वरपूर येथील प्रकाश हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंगचे शिक्षण घेत होते..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दोघेही रात्री जेवणासाठी हॉटेलमध्ये गेले होते. जेवण झाल्यानंतर मध्यरात्री बाराच्या सुमारास ते हॉटेलबाहेर आले. यावेळी जवळील विहिरीच्या परिसरात गेले असता अचानक पाय घसरून दोघेही विहिरीत पडले. पाण्यात बुडाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच ईश्वरपूर पोलिसांनी आपत्ती व्यवस्थापन सांगलीच्या स्पेशल रेस्क्यू फोर्सला पाचारण केले. सिनियर कमांडर कैलास वडर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. पोलिसांच्या समन्वयाने विहिरीतून दोन्ही विद्यार्थ्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह पुढील वैद्यकीय तपासणी व कायदेशीर प्रक्रियेसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले..Gokul Kolhapur Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! 4 शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार? 'ही' 3 नावे निश्चित? चौथं नाव ठरवण्यासाठी फडणवीसांशी चर्चा.या बचावकार्यात कैलास वडर, महेश गव्हाणे, अमीर नदाफ, इर्शाद कवठेकर आणि सागर जाधव सहभागी झाले होते. दोन्ही तरुणांच्या मृत्यूमुळे ईश्वरपूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.