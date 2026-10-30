MPSC Success Story: मेंढपाळाची लेक बनली अधिकारी; मजुरी करणाऱ्या आई-वडिलांच्या कष्टांचे उज्वला टिंगरेने केले चीज, जिद्दीच्या संघर्षाची कहाणी

सातारा : सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील झरे या छोट्याशा गावातून आलेली उज्वला टिंगरे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले आहे. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती, मर्यादित साधनसुविधा आणि अनेक कौटुंबिक जबाबदाऱ्या अशा आव्हानांवर मात करत तिने वर्ग एक अधिकारी होण्याचा मान मिळवला. मेंढपाळ वडील आणि शेतमजुरी करून संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या आईच्या कष्टांना लेकीने आपल्या यशातून जणू सलामच केला आहे. उज्वलाच्या या यशामुळे झरे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला असून, तिच्या संघर्षाची कहाणी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सहा मुलांच्या शिक्षणासाठी संघर्षउज्वलाचे वडील श्रीरंग टिंगरे हे मेंढपाळ आहेत, तर आई मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करते. कुटुंबात पाच मुली आणि एक मुलगा असल्याने आर्थिक जबाबदारी मोठी होती. घरची परिस्थिती बेताची असतानाही आई-वडिलांनी मुलांच्या शिक्षणाला कधीही अडथळा येऊ दिला नाही. स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून त्यांनी मुलांच्या स्वप्नांना बळ दिले. आई-वडिलांच्या या त्यागाची जाणीव उज्वलाला होती. त्यामुळेच परिस्थितीवर मात करून काहीतरी मोठे करून दाखवण्याचा निर्धार तिने मनाशी केला..जिल्हा परिषद शाळेतून प्रवासउज्वलाचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले, तर माध्यमिक शिक्षण तिने झरे गावातच पूर्ण केले. ग्रामीण भागातील मर्यादित शैक्षणिक सुविधांमध्ये शिक्षण घेत असतानाच तिने अभ्यासाची गोडी आणि सातत्य कायम ठेवले. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली, तरी शिक्षणाच्या जोरावर आयुष्य बदलता येते, हा विश्वास तिने मनाशी बाळगला. शालेय जीवनापासूनच शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन तिला मिळत गेले..मेहनतीच्या जोरावर एमपीएससीत यशमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करताना उज्वलाने जिद्द आणि चिकाटी सोडली नाही. अभ्यासातील सातत्य, अथक मेहनत आणि स्वतःवरील विश्वास यांच्या बळावर तिने स्पर्धा परीक्षेतील आव्हानांचा सामना केला. परिस्थितीचा बाऊ न करता ध्येयावर लक्ष केंद्रित केले. अखेर तिच्या मेहनतीला यश आले आणि एमपीएससी परीक्षेत तिची वर्ग एक अधिकारीपदी निवड झाली..आई-वडिलांच्या त्यागाला यशस्वी पावतीउज्वलाच्या यशामागे केवळ तिची मेहनत नाही, तर आई-वडिलांनी घेतलेले कष्ट, भावंडांनी दिलेली साथ आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन यांचाही मोठा वाटा आहे. मेंढपाळ वडिलांनी उन्हातान्हात केलेली मेहनत आणि मजुरी करणाऱ्या आईने कुटुंबासाठी गाळलेला घाम या सगळ्याचे चीज लेकीच्या यशाने झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतः कष्ट सोसणाऱ्या आई-वडिलांसाठी उज्वलाचे अधिकारी होणे हा अभिमानाचा क्षण ठरला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.झरे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुराग्रामीण भागातून, साध्या कुटुंबातून आलेल्या उज्वला टिंगरे हिने मिळवलेले यश अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. मोठे स्वप्न पाहण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती अनुकूल असणेच आवश्यक नसते, तर त्या स्वप्नासाठी जिद्दीने प्रयत्न करणे महत्त्वाचे असते, हे तिने दाखवून दिले. आई-वडिलांचा त्याग, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि स्वतःची मेहनत यांच्या जोरावर तिने यशाचे शिखर गाठले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.