पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : आई मजुरीला जाताच दहावीच्या विद्यार्थिनीनं पत्र्याच्या अँगलला लावून घेतला गळफास; का उचललं टोकाचं पाऊल?

Umadi Anjali Varadi Death : अंजलीने दोरीने घरातील पत्र्याच्या अँगलला गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली.
Umadi Anjali Varadi Death

Umadi Anjali Varadi Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

उमदी (जि. सांगली) : येथे दहावीत शिकत असलेल्या विद्यार्थिनीने राहत्या घरी दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अंजली रामचंद्र वराडी (वय १५) असे आत्महत्या केलेल्या मुलीचे (Anjali Varadi Death) नाव आहे. ही घटना काल सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Sangli
Crime News
student
10th class
10th exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com