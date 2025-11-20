पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेच्या पंधरा प्रभागांसाठी ६७ ईव्हीएम मशीन; प्रत्येक प्रभागात १ राखीव

election preparation EVM machine: १५ प्रभागांसाठी ६७, तर प्रभागनिहाय १ ईव्हीएम मशीन राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वरपूर: उरुण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेच्या थेट नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदासाठी २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. १५ प्रभागांसाठी ६७, तर प्रभागनिहाय १ ईव्हीएम मशीन राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

