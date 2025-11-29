पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेची निवडणूक सज्ज! नियंत्रण कक्ष सुरू, ईव्हीएम तपासणीसह सर्व तयारी शंभर टक्के पूर्ण!

Urun-Islampur Municipal Election Preparations : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून २ डिसेंबर रोजी होणारे मतदान आणि ३ रोजी होणारी मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी तहसील कार्यालयात निवडणूक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे.
Urun-Islampur Municipal Election Preparations

Urun-Islampur Municipal Election Preparations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून २ डिसेंबर रोजी होणारे मतदान आणि ३ रोजी होणारी मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी तहसील कार्यालयात निवडणूक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Municipal Corporation
Islampur
nagarpalika
EVM
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com