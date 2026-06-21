पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime Twist: वेदांत बंडगर खून प्रकरणाला नवे वळण; कुख्यात म्हमद्या नदाफ अटकेत, पोलिस कोठडीचे अधिकार राखून कारागृहात रवानगी

वेदांत बंडगर खून प्रकरणाला नवे वळण; कुख्यात म्हमद्या नदाफ अटकेत, पोलिस कोठडीचे अधिकार राखून कारागृहात रवानगी, फरार साथीदारांच्या शोधाला वेग
Investigation Update: Mhamdya Nadaf’s Role in the Murder Conspiracy

Investigation Update: Mhamdya Nadaf’s Role in the Murder Conspiracy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : वेदांत बंडगर खून प्रकरणात मुख्य सुत्रधार नीलेश गडदे याला प्रोत्साहन देणारा कुख्यात गुंड म्हमद्या उर्फ महम्मद जमाल नदाफ (वय ४४, रा. संजयनगर) याच्या एलसीबीच्या पथकाने मुसक्या आवाळल्या. गुन्ह्यातील काही संशयित आरोपी अद्याप पसार असल्याने पोलिस कोठडीचे अधिकार ठेवत न्यायालयाच्या परवानगीने कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. म्हमद्याच्या सहभाग निष्पन्न झाल्याने या गुन्ह्याला आता वेगळे वळण लागले आहे.

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