गरिबांना दिलासा ः विखे पाटील हॉस्पिटल प्रसूतीचा सर्व खर्च उचलणार

नगर ः जिल्ह्यातील कोरोना-संशयितांची तपासणी जिल्हा रुग्णालयात सुरू आहे. त्यामुळे गोरगरीब महिलांच्या प्रसूती व त्यांच्या नवजात बालकांवरील उपचार डॉ. विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटलमध्ये मोफत होणार आहेत. यासाठीचा सर्व खर्च विखे पाटील कुटुंबीय उचलणार आहेत, अशी माहिती खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आज पत्रकाद्वारे दिली. डॉ. विखे पाटील यांनी म्हटले आहे, की जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, नगरमधील जिल्हा रुग्णालय कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्ण येतात. अशा वेळी प्रसूतीसाठी येणाऱ्या माता-भगिनींचे हाल होऊ नयेत व त्यांना दर्जेदार सेवा मिळावी, या हेतूने विळद घाट येथील डॉ. विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटलने पुढाकार घेतला आहे. हेही वाचा - विखे पाटील सर्व डिलिव्हरीचा खर्च उचलणार जोपर्यंत नगर जिल्हा रुग्णालय "कोविड हॉस्पिटल' म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे, तोपर्यंत नगर जिल्ह्यातील सर्व प्रसूती डॉ. विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटलमध्ये होतील. यासाठीचा सर्व खर्च विखे पाटील परिवारातर्फे उचलण्यात येईल. यादरम्यानच्या काळात रुग्णालयात येणाऱ्या कुठल्याही माता-भगिनींना अडचण निर्माण होणार नाही आणि त्यांना अधिक चांगल्या व दर्जेदार सेवा हॉस्पिटलतर्फे देण्यात येतील. यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल डॉ. विखे यांनी आभार व्यक्त केले. डॉ. विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटलने यापूर्वीदेखील खासदार डॉ. विखे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली 60 ते 70 आरोग्य शिबिरांच्या आयोजनातून जवळपास एक लाख रुग्णांवर मोफत उपचार केले आहेत.

Web Title: Vikhe Patil Hospital will bear all the cost of delivery