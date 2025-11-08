Sangali News: तिथं पोहोचायची फक्त ‘यशवंती’

पुनवत: शिराळा तालुक्यातील बेलेवाडी, मोरेवाडी, कदमवाडी या गावांना एसटीच नाही, असे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले. ती का नाही, याचा एसटीकडून आलेला खुलासा आजही जिल्ह्यातील काही गावे मागासलेपणाचा किती सामना करताहेत, याचा आरसा दाखवणारा आहे. या गावांचा रस्ता इतका अरुंद आहे की सामान्य एसटी बस त्यावरून धावूच शकत नाही. .‘यशवंती’ ही मिनी बस होती. तोवर या गावांना एसटी जायची, आता ती गाडी कालबाह्य झाली अन् ही गावे एसटीला पोरकी.स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव केला गेला. विकासाचा ढोल वाजवले गेले, मात्र आजही काही गावांशी एसटीचा ‘कनेक्ट’ नाही आणि त्याचे कारण अरुंद रस्ते असतील तर काय म्हणावे! .दळणवळणात आपण किती मागे आहोत, याची प्रचिती शिराळा तालुक्यातील या गावांमुळे येते. बेलेवाडी, मोरेवाडी, कदमवाडीत जाणारी ‘यशवंती’ मिनीबस केवळ अरुंद, वळणाचा रस्ता असल्याने बंद झाली आहे. ‘सकाळ’मध्ये २९ ऑक्टोबरच्या अंकात ‘तीन गावांना पाच वर्षांपासून एसटी बंद’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते..त्याबद्दल राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सांगली विभागातर्फे खुलासा करण्यात आला आहे. एसटीची बाजू म्हणून ठीक आहे, मात्र या गावांचा विचार करता हा खुलासा धक्कादायक आहे. ‘गाव तेथे एसटी’ हे एकेकाळी ब्रीद होते. ग्रामीण भागात दळणवळणाचे ते मुख्य साधन आहे. हक्काचे आणि सामान्यांना परवडणारे आहे. .ग्रामीण भागातील, वाड्या-वस्त्यांवरील ग्रामस्थांना ही सेवा जगाशी जोडते. प्रगतीचा गाडा ओढण्यात एसटीचा वाटा मोठा आहे. मात्र, सध्या ‘एसटी’कडेच दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामस्थांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. खुलासा असा आहे....राज्य परिवहन विभागाच्या नियंत्रकांनी खुलासा पत्रात म्हटले, ‘तीन गावांना राज्य परिवहन महामंडळातील ‘यशवंती’ ही नऊ मीटर लांबीची मिनी बस यापूर्वी ताफ्यात होती. त्यामुळे बेलेवाडी, मोरेवाडी, जांभेवस्ती या वाड्यांमध्ये अरुंद रस्ते आणि वळणे असल्याने तेथे केवळ ‘यशवंती’ हीच बस सेवा पुरवत होती. सध्या यशवंती ही बस महामंडळाच्या ताफ्यातून मोडीत निघाली आहे. त्यामुळे त्या बस सध्या उपलब्ध नाहीत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.