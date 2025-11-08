पश्चिम महाराष्ट्र

Sangali News: तिथं पोहोचायची फक्त ‘यशवंती’

Yashawanti bus: बेलेवाडी, मोरेवाडी, कदमवाडी या गावांना जोडणारी ‘यशवंती’ मिनी बस आता मोडीत निघाल्याने ग्रामस्थांचे जगाशी दळणवळणच बंद झाले आहे. अरुंद, वळणदार रस्त्यांवरून साधी एसटी बस चालवणे शक्य नसल्याने नागरिकांना आजही कष्टाने प्रवास करावा लागतो.
Sangali  Yashawanti bus

Sangali  Yashawanti bus

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुनवत: शिराळा तालुक्यातील बेलेवाडी, मोरेवाडी, कदमवाडी या गावांना एसटीच नाही, असे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले. ती का नाही, याचा एसटीकडून आलेला खुलासा आजही जिल्ह्यातील काही गावे मागासलेपणाचा किती सामना करताहेत, याचा आरसा दाखवणारा आहे. या गावांचा रस्ता इतका अरुंद आहे की सामान्य एसटी बस त्यावरून धावूच शकत नाही.

Loading content, please wait...
Sangli
village
Paschim maharashtra
Road Development
Transport
mini bus
local transport issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com