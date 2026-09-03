Visapur Village Success : पिग्मी चालकाचा मुलगा झाला बँक अधिकारी! विसापूरमधील चौघे शिक्षक अन् एकाला उत्कृष्ट पोलिस पाटील पुरस्कार

विसापूर : येथील सहा जण विविध क्षेत्रांत चमकले. तीन मुली, एका सुनेसह तिघांचा समावेश (Visapur village success story) आहे. ‘पवित्र पोर्टल’मधून चौघे शिक्षक झाले. एक तरुण आयडीबीआय बँकेत अधिकारी, तर एकाने पोलिस पाटीलकी पुरस्कार मिळविला. दोन दिवसांत सहा जणांनी विविध क्षेत्रात यश मिळवल्यामुळे गावात आनंदोत्सव साजरा झाला. फटाक्यांची आतषबाजी झाली..अथर्व हिम्मत माने याला पुणे जिल्हा परिषदेत ‘पवित्र पोर्टल’मधून शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळाली. विलास निवृत्ती माने यांची कन्या व हातनोलीची सून पल्लवी पाटील ठाणे येथे शिक्षक झाली. जिल्हा परिषदेत कंत्राटी काम करणारे नीलेश पवार यांची पत्नी तेजश्री पवार यांची निवड सातारा जिल्हा परिषदेत झाली..जिल्हा परिषद शिक्षक राजेंद्र माळी यांची मुलगी व किणीवाठार येथील अक्षय पाटील यांची पत्नी व रयत शिक्षण संस्थेचे माजी सचिव डॉ. विठ्ठल शिवणकर यांच्या बहिणीची सून धनश्री यांची शिक्षक म्हणून निवड झाली..Lucky Zodiac Signs : 3 सप्टेंबरला जुळून येतोय 'बुधादित्य' अन् 'मालव्य' राजयोग! 'या' 5 राशींच्या भाग्योदयाचे संकेत; अचानक धनलाभाची शक्यता.‘रयत’च्या विद्यालयात मानधनावर शिक्षक म्हणून काम करत, तसेच पिग्मी गोळा करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणारे अशोक माने यांचा मुलगा प्रतीक माने हा आयडीबीआय बँकेत अधिकारी झाला. पोलिस पाटील म्हणून काम करणारे संदीप पाटील यांना जिल्ह्यातील प्रतिष्ठेचा उत्कृष्ट पोलिस पाटील पुरस्कार मिळाला. सर्वांचा गावकऱ्यांनी सन्मान केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.