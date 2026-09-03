पश्चिम महाराष्ट्र

Visapur Village Success : पिग्मी चालकाचा मुलगा झाला बँक अधिकारी! विसापूरमधील चौघे शिक्षक अन् एकाला उत्कृष्ट पोलिस पाटील पुरस्कार

Visapur Success Story : विसापूरमधील सहा जणांनी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळवले. चौघांची पवित्र पोर्टलमधून शिक्षकपदी निवड झाली, तर एक तरुण IDBI अधिकारी झाला.
Visapur teacher recruitment news

Visapur teacher recruitment news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

विसापूर : येथील सहा जण विविध क्षेत्रांत चमकले. तीन मुली, एका सुनेसह तिघांचा समावेश (Visapur village success story) आहे. ‘पवित्र पोर्टल’मधून चौघे शिक्षक झाले. एक तरुण आयडीबीआय बँकेत अधिकारी, तर एकाने पोलिस पाटीलकी पुरस्कार मिळविला. दोन दिवसांत सहा जणांनी विविध क्षेत्रात यश मिळवल्यामुळे गावात आनंदोत्सव साजरा झाला. फटाक्यांची आतषबाजी झाली.

Loading content, please wait...
Sangli
teacher
Job Opportunity
Visapur
Goverment Job
teacher benefits in Maharashtra

Related Stories

Pavitra Portal teacher recruitment 2026
Komal Khatale Sonwalkar Pavitra Portal selection
Maharashtra Teacher Recruitment
Maharashtra Teacher Recruitment Kuldeep Bodke Selected Through Pavitra Portal at His Former School in Solapur District
Marathi News Esakal
www.esakal.com