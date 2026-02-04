पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : विसापूरमध्ये ‘समझोता एक्स्प्रेस’ला ब्रेक; राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादीचा सामना

NCP vs NCP Clash : विसापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, ग्रामपंचायतीसाठी एकत्र आलेली ‘समझोता एक्स्प्रेस’ आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत रुळावरून घसरली आहे.
Candidates campaign intensively in Visapur Zilla Parishad

सकाळ वृत्तसेवा
विसापूर : विसापूर जिल्हा परिषद मतदार संघात दोघे आजी-माजी जिल्हा परिषद सदस्य पुन्हा आमने-सामने ठाकले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीसाठी तयार झालेल्या ‘समझोता एक्स्प्रेस’ला आता ‘ब्रेक’ लागला आहे.

