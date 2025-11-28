Sangli Vishal Patil : “कट्टर हिंदुत्व दाखवून सत्ता मिळवायची खेळी; पडळकरांचा राजकीय मुखवटा खासदार विशाल पाटीलांनी फाडला!”

जत : धनगर समाजावर अन्याय होतो, असे म्हणत राज्यभर भाषण केली. नंतर ते वेगळीकडेच भरकटले. दलित, मुस्लिम व ख्रिस्ती समाजावर टोकाची टीका करू लागले. मी किती कट्टर हिंदुत्ववादी आहे. .हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना खूश करून मोठा ठेका, मंत्रिपद पदरात पाडून घेण्यासाठीचे आहे. मात्र, जत शहर पुरोगामी विचारसरणीचे आहे, ते कोणाच्या भुलथापांना बळी पडणार नाहीत, अशी टीका खासदार विशाल पाटील यांनी केले..Sangli Politics : “आटपाडीत भाजप-शिवसेनेची दमबाजी वाढली; संयुक्त आघाडीचाच विजय होणार - राजेंद्रअण्णा देशमुखांचा ठाम दावा!”.विरोधक भाजपची बी टीम म्हणून निवडणुकीत उभे आहेत. त्यांना भाजपकडूनच रसद पुरवली जात आहे. त्यामुळे खरा पुरोगामी विचार व सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन जाणारा एकमेव काँग्रेस पक्ष आहे. त्यामुळे यंदाही पालिकेवर काँग्रेसचाच झेंडा फडकणार, असा विश्वास खासदार पाटील यांनी व्यक्त केला. .जतमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार सुजय ऊर्फ नाना शिंदे व अकरा प्रभागातील उमेदवारांच्या प्रचाराच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी प्रकाशराव जमदाडे, डीपीआयचे नेते प्रा. सुकुमार कांबळे, महादेव पाटील, बाबासाहेब कोडग, बाबासाहेब माळी, रासपचे नेते अजित पाटील, मोहन कुलकर्णी, युवराज निकम, भूपेंद्र कांबळे, विक्रम ढोणे, .Sangli politics : चार दांपत्ये, दोन सख्या बहिणी आणि शिराळा नगरपंचायतीची थरारक लढत या नात्यांच्या संगमाने रंगले राजकीय रणांगण!.महादेव कोळी, धैर्यशील सावंत, विकास माने, कुशल बिज्जरगी, नीलाबाई कोळी, हयातबी गवंडी, मनीषा साबळे, काजल काळे, सलीम नदाफ, अनुसया माने, गीतांजली जाधव, तस्लिम अत्तार, शबाना जमखंडी, सुप्रिया बामणे, संजय वाघामोडे, मनीषा माने, शोभा निडोनी, महेश साबळे, रंजना पवार आदी उपस्थित होते. .माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत म्हणाले, जतच्या जनतेने कायम माझ्यावर विश्वास दाखवला. यासाठी शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. नगरपरिषद इमारत, तहसील कार्यालयाची इमारतीसाठी पाठपुरावा करून मंजूर केली. शिवाय, जत शहराच्या पाण्यासाठी सातत्याने शासनदरबारी प्रयत्न केला. आज त्याला मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी जतची जनता आमच्या पाठीशी राहील, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. .नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुजय शिंदे म्हणाले, माझी उमेदवारी पिढ्यानं पिढ्या नातं असलेल्या जतकरांसाठी व शहराच्या विकासासाठी आहे. माझ्या पक्षाने बाजार समिती सभापती पदाची संधी दिली. त्यातून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. समितीचे आर्थिक उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांचे हित जोपसण्याचे काम केले. आज पक्षाने नगराध्यक्षपदाची संधी मला दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.