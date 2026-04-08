Gopichand Padalkar : विशाल पाटील पुढचे खासदार नसतील

सांगली - जतचे अध्यक्षपद ज्यांनी ज्यांनी घालविले त्यांचा 'कार्यक्रम' होणार आहे, हे मी जाहीरपणे सांगतो. विशाल पाटील पुढचे खासदार नसणार हे लिहून ठेवा, असा इशारा जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. .नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जतमध्ये आठ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजपला अध्यक्षपद मिळाले असते, तर ते जतला गेले असते. मात्र, भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची खेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली. यामुळे जतचे अध्यक्षपद हुकले. याबद्दल बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी 'मविआ'च्या नेत्यांना इशारा दिला..माध्यमांशी बोलताना आमदार पडळकर म्हणाले, जतचे अध्यक्षपद ज्यांनी घालविले त्यांचा कार्यक्रम होणार, हे मी जाहीरपणे सांगतो. कारण जतचे अध्यक्षपद घालविणे सोपे नाही. विशाल पाटील पुढचे खासदार नसतील, यासाठी मी जीवाचे रान करेन, मेहनत करेन, लोकांपर्यंत जाईन. भाजपच्या नेतृत्वात पलूस कडेगाव, ईश्वरपूर येथे काम करू; लोकांना पटवून देऊ आणि २०२९ ला नक्की कार्यक्रम करू, असा इशारा त्यांनी दिला.