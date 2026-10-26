Vishwajeet Kadam Warning to Government : सांगलीला पाणी द्या! "कोणी आडवं आलं तर गाठ माझ्याशी!"; विश्वजीत कदमांचा मंत्री शंभूराज देसाईंना थेट इशारा!

सांगली :सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट अधिक गडद होत चालले असून, पलूस तालुक्यामध्ये कृष्णा नदीच्या काठावर पाण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. भिलवडी आणि परिसरातील कृष्णा नदीचे पात्र पूर्णपणे कोरडे पडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत बिकट बनला आहे. .या गंभीर समस्येवर तोडगा काढत कोयना धरणातून त्वरित पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकऱ्यांनी कोरड्या नदीपात्रातच ठिय्या आंदोलन केले..हवेत रिबीनसारखा नाचणारा हा अनोखा पक्षी पाहिलात का?.पाण्यासाठी आक्रमक भूमिका आणि मंत्री देसाईंना इशाराआंदोलनादरम्यान बोलताना आमदार विश्वजीत कदम यांनी राज्य सरकार आणि पालकमंत्र्यांवर जोरदार निशाणा साधला.सांगलीला पाणी देण्याबाबत महाराष्ट्रातला कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी आडवा आल्यास गाठ माझ्याशी आहे, असा सज्जड दम त्यांनी साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना अप्रत्यक्षरीत्या भरला.पाण्याचे राजकारण करणे बळीराजाच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे, असे सांगत येत्या दोन दिवसांत पाणी सोडले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा त्यांनी दिला..Karan Wahi Breakup Statement : १० वर्षांच्या वयाच्या अंतरापासून ते लग्नाच्या चर्चांपर्यंत; करण वाहीने उघड केले एक्स-गर्लफ्रेंडसोबतच्या नात्याचे सत्य!.कृष्णा काठावरील जनतेची पाण्यासाठी वणवणनदीचे पात्र कोरडेठाक पडल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असून ग्रामीण भागातील जलसंकट टोकदार झाले आहे.शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते आता आक्रमक झाले असून प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.या आंदोलनामुळे सांगली आणि सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात पाण्याचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, आगामी काळात यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.