Sangli Drugs Crime : नशेच्या इंजेक्शनच्या ५० बाटल्या जप्त; विट्यात तरुणाला अटक; मध्य प्रदेशमधल्या बाटल्या पुरविणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

विटा : येथे विटा-तासगाव रस्त्यालगत एका दवाखान्यामागे नशेच्या इंजेक्शनच्या बाटल्या विक्रीसाठी आलेल्या गार्डी (ता. खानापूर) येथील रोहित करण जावीर (वय २५) यास रंगेहाथ पकडून १८ हजार ९५० रुपयांच्या ५० बाटल्या जप्त केल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी सांगितले. .आज दुपारी दोनच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. जावीर यास अटक केली असून नशेच्या औषधांच्या बाटल्या पुरविणाऱ्या मध्य प्रदेश येथील धीरज शर्मा याच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचे फडतरे यांनी सांगितले. पोलिस उत्तम तुकाराम माळी यांनी विटा पोलिसांत फिर्याद दिली..पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर यांनी विटा पोलिस ठाणे हद्दीत अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांची माहिती काढून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गुन्हे प्रकटीकरण पथकास कारवाईचे आदेश होते. .त्याअनुषंगाने माहिती घेत असताना हवालदार माळी यांना गोपनीयरीत्या विटा-तासगाव रस्त्यालगत असलेल्या एका दवाखान्यामागे जावीर शरीरास अपायकारक ठरणाऱ्या नशेच्या औषधांच्या बाटल्या विक्रीसाठी आल्याची माहिती मिळाली..त्यास रंगेहाथ पकडले. त्याच्याकडील १८ हजार ९५० रुपयांच्या तीस मिलिलिटर क्षमतेच्या ५० सीलबंद काचेच्या बाटल्या जप्त केल्या. त्यास ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे..विटा शहरात नवयुवक व कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी शरीर पिळदार बनविण्यासाठी इंजेक्शनचा वापर करीत असल्याच्या तक्रारीवरून कारवाई करण्यात आली. जावीरकडे अधिक तपास केला असता त्याने इंजेक्शनच्या बाटल्या धीरज शर्मा याच्याकडून आणल्याचे सांगितले. शर्मावर गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले. उपनिरीक्षक पूजा महाजन तपास करीत आहेत.