पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Drugs Crime : नशेच्या इंजेक्शनच्या ५० बाटल्या जप्त; विट्यात तरुणाला अटक; मध्य प्रदेशमधल्या बाटल्या पुरविणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

Vita police : विटा शहरात नशेच्या औषधांविरोधात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत ५० इंजेक्शनच्या बाटल्या जप्त केल्या आहेत. विटा-तासगाव रस्त्यालगत एका दवाखान्यामागे या बाटल्या विक्रीसाठी आलेल्या गार्डी येथील २५ वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले.
Police display seized drug

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : येथे विटा-तासगाव रस्त्यालगत एका दवाखान्यामागे नशेच्या इंजेक्शनच्या बाटल्या विक्रीसाठी आलेल्या गार्डी (ता. खानापूर) येथील रोहित करण जावीर (वय २५) यास रंगेहाथ पकडून १८ हजार ९५० रुपयांच्या ५० बाटल्या जप्त केल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी सांगितले.

