पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : जनता तयार आहे बदलासाठी” सुहास बाबरांचे दमदार वक्तव्य; ५० वर्षांच्या सत्तेशी विट्याचा हिशेब चुकता?

Vita Election Campaign

Vita Election Campaign

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : विटा नगरपालिकेत गेली पन्नास वर्षे एका ठराविक गटाने सत्ता सांभाळली. मात्र आता जनता परिवर्तनासाठी सज्ज झाली असून यावेळी सत्तांतर अटळ असल्याचे प्रतिपादन आमदार सुहास बाबर यांनी केले.

Sangli
political
election
Paschim maharashtra
vita
Political Accountability

