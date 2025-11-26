Sangli Politics : जनता तयार आहे बदलासाठी” सुहास बाबरांचे दमदार वक्तव्य; ५० वर्षांच्या सत्तेशी विट्याचा हिशेब चुकता?

विटा : विटा नगरपालिकेत गेली पन्नास वर्षे एका ठराविक गटाने सत्ता सांभाळली. मात्र आता जनता परिवर्तनासाठी सज्ज झाली असून यावेळी सत्तांतर अटळ असल्याचे प्रतिपादन आमदार सुहास बाबर यांनी केले. .येथील सुरभी लॉनमध्ये निवडणूक प्रचाराच्या आयोजित लिंगायत समाजाच्या बैठकीत ते बोलत होते. आमदार बाबर म्हणाले, ‘‘ज्या - ज्या कुटुंबीयांनी या शहरासाठी योगदान दिले, ती प्रत्येक व्यक्ती आमच्या बाजूने उभी आहे..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.आता वेळ आली आहे, पन्नास वर्षांच्या एकाधिकारशाही पद्धतीला पूर्णविराम देऊन विकासाच्या नव्या युगाची सुरुवात करण्याची. लिंगायत समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे. समाजाच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या गरजांसाठी आवश्यक असलेला प्रत्येक निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून दिला आहे. .मन्मथ मंदिर सभागृहासाठी पन्नास लाख रुपये दिले. बसवेश्वर पुतळ्याच्या चबुतऱ्याचे काम सध्या सुरू आहे.’’ ते म्हणाले, दिवंगत अनिल बाबर यांनी लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीवरील आरक्षण उठविले..Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग.यापुढेही समाजाच्या विकासासाठी कोणताही निधी कमी पडू देणार नाही. विटा नगरपालिकेत सत्ता आमची आली तर एकही नगरसेवक चुकीचे काम करणार नाही आणि चुकीचे काम करणाऱ्याचा राजीनामा तत्काळ घेतला जाईल.’’.आमदार बाबर म्हणाले ‘‘आम्ही एक व्हिजन, एक विचार आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका घेऊन या निवडणुकीत उतरलो आहोत. लोकांना बदल हवा आहे आणि तो बदल शिवसेनेच्या माध्यमातूनच घडणार आहे.’’.दरम्यान, लिंगायत समाजबांधवांनी, ‘दिवंगत अनिल बाबर व आमदार सुहास बाबर यांनी केलेल्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली कायम बाबर कुटुंबीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहोत. यंदा परिवर्तन निश्चित आहे,’ असे स्पष्ट केले. .यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय विभूते तात्या कोरे, मुकुंद लकडे, शिरीष शेटे, विक्रम लकडे, महादेव कोरे, संजय लकडे, प्रकाश महाजन, अमित सगरे, पांडुरंग डोंबे, महादेव कोरे, राहुल कोरे, बच्चूशेठ नागराळे, स्वरूप पुणेकर, राजू तोडकर, शशिकांत कोरे, स्वप्नील कोरे, महेश लकडे, वैभव लकडे, दीपक खलिपे, वैभव खलिपे, प्रणव खलिपे, जगदीश स्वामी जंगम, श्रीकांत रिसवडे, श्रेयस महाजन, अमोल करांडे, सुनील पुणेकर, बाळू पुणेकर यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.