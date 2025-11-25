Sangli Crime News : विट्यात थरार! देशी पिस्तूल घेऊन उभा असलेला तरुण रात्रीच पोलिसांच्या जाळ्यात; एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त

विटा : देशी बनावटीचे बेकायदा पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी रणजित प्रल्हाद सरतापे (वय ३४, मूळ म्हसवड, ता. माण, जि. सातारा; सध्या औंध, ता. खटाव, जि. सातारा) याला आज रात्री बाराच्या सुमारास विटा-नेवरी रस्त्यावर ताब्यात घेतले..त्याच्याकडील पन्नास हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल व पन्नास हजारांची दुचाकी असा एक लाखाचा मुद्देमाल जप्त केल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी सांगितले. पोलिस उपाधीक्षक विपुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकास पोलिस ठाणे हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. .गुन्हे वृत्त.दरम्यान, विटा पोलिस ठाणे हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना पोलिस हवालदार राजेंद्र भिंगारदेवे आणि श्रीकृष्ण सरगर यांना गोपनीय बातमीदारातर्फे विट्यात नेवरी रस्त्यावर शाहूनगर फलकाजवळ एक तरुण पिस्तूल घेऊन थांबल्याची माहिती मिळाली..गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील पोलिसांनी नेवरी रस्त्याला पायी जाऊन पाहिले. त्यावेळी एक तरुण दुचाकी घेऊन थांबला असल्याचा पोलिसांना दिसला. पोलिस पथकास पाहून तो पळून जात असताना पोलिसांनी त्यास शिताफीने पकडून ताब्यात घेतले..Kolhapur Kalamba Jail : कोल्हापूरच्या कळंबा जेलमध्ये सापडली जिवंत काडतूसे, पुण्यातील आंदेकर टोळी कनेक्शन? सुरक्षा यंत्रणांना दिला चकवा.त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या कमरेला एक देशी बनावटीचे पिस्तूल (पिस्टल) मिळून आले. हे देशी बनावटीचे पिस्तूल बाळगण्याबाबत त्याच्याकडे परवाना आहे का, याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत त्याच्याकडे कोणताही परवाना नसल्याचे त्याने सांगितले..पिस्तूल कोठून व कोणाकडून आणले याबाबत विचारले असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला. त्याचे नाव विचारले असता रणजित सरतापे असे सांगितले. त्याच्या ताब्यातील पिस्तूल व दुचाकी जप्त केल्याचे श्री. फडतरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.