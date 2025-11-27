पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : “विट्यासाठी एक रुपयाचाही निधी नाही!” भाजप सभेत आमदारांवर अशोक गायकवाडांचा घणाघात; पाणीपुरवठा आणि विकासावर ताशेरे.

BJP Leaders Criticize MLA : विट्याच्या नगरपालिकेसाठी निधी आणण्यात विद्यमान आमदार अपयशी ठरले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते असतानाही एक रुपयाचा निधीही नगरपालिकेसाठी आणता आला नाही.
