Sangli News: विटा नगरपरिषदेत उमेदवारीची ‘लाट’; पाच दिवसांत नगराध्यक्षपदासाठी १ आणि नगरसेवकासाठी तब्बल १९ अर्ज दाखल!

विटा: नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आज पाचव्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी १, तर नगरसेवकपदासाठी १९ अर्ज दाखल झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांनी सांगितले. .नगराध्यक्षपदाची भाग्यश्री संतोष तारळकर (नागरिकाचा मागास प्रवर्ग महिला) यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. नगरसेवक पदासाठी प्रभाग १३ (ब) मध्ये संगीता तानाजी जाधव (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ३ (अ) मध्ये अंबिका राहुल हजारे (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ५ (ब) मध्ये राखी सचिन जाधव, संगीता संपत जाधव (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग १ (ब) मध्ये विपुल शरद तारळेकर (सर्वसाधारण), .मुलाखती झाल्या; आता पक्षाची यादी जाहीर होण्याची प्रतीक्षा.प्रभाग ५ (अ) मध्ये संजय सयाजी भिंगारदेवे (अनुसूचित जाती), प्रभाग १ (अ) मध्ये अपर्णा रणजित पाटील (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ३ (ब) मध्ये संजय पांडुरंग सपकाळ (सर्वसाधारण), प्रभाग ३ (अ) मध्ये सारिका संजय सपकाळ (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ७ (अ) मध्ये संदीप शिवाजी मेटकरी (नागरिकाचा मागास प्रवर्ग), प्रभाग ६ (अ) व प्रभाग २ (अ) मध्ये भाग्यश्री संतोष तारळकर (नागरिकाचा मागास प्रवर्ग महिला),.प्रभाग १ (अ) मध्ये शाहीन विपुल तारळेकर (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग १२ (ब) मध्ये ऋतुजा अक्षय सूर्यवंशी व आयेशा सलमान आगा (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ६ (ब) मध्ये मिलिंद नंदकुमार कदम (सर्वसाधारण), प्रभाग १३ (ब) मध्ये प्रीती कन्हैयालाल पवार (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग ११ (अ) मध्ये रेश्मा महेश कांबळे (अनुसूचित जाती महिला) व .नगरपरिषदांच्या प्रचारासाठी उमेदवारांना ५ दिवसच! दुधनी, मंगळवेढा, अनगर येथून पाच जणांचे सहा अर्ज, 'या' आठ नगरपरिषदांमधून एकही अर्ज नाही.प्रभाग १३ (ब) मध्ये उमा तानाजी जाधव (सर्वसाधारण महिला) असे १९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज भरण्याच्या पाचव्या दिवसाअखेर नगरसेवक पदासाठी २८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत..दरम्यान, दुसऱ्या व चौथ्या दिवसाअखेर प्रभाग ११ (अ) मध्ये माजी नगरसेविका मालती विश्वनाथ कांबळे (अनुसूचित जाती महिला) व १३ (ब) मध्ये उमा तानाजी जाधव (सर्वसाधारण महिला), प्रभाग १३ (अ) मध्ये भालचंद्र विश्वनाथ कांबळे (अनुसूचित जाती) व प्रभाग ९ (अ) मध्ये लीला रामचंद्र भिंगारदेवे (अनुसूचित जाती महिला).प्रभाग ९ (ब) मध्ये मयुरेश गुळवणी (सर्वसाधारण), प्रभाग १३ (अ) मध्ये प्रशांत कांबळे (अनुसूचित जाती), प्रभाग ४ (ब) मध्ये रणजित पाटील (सर्वसाधारण), प्रभाग ८ (ब) मध्ये सुवर्णा शितोळे (सर्वसाधारण महिला) व प्रभाग ११ (अ) मध्ये रुपाली कांबळे (अनुसूचित जाती महिला) यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.