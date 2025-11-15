पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: विटा नगरपरिषदेत उमेदवारीची ‘लाट’; पाच दिवसांत नगराध्यक्षपदासाठी १ आणि नगरसेवकासाठी तब्बल १९ अर्ज दाखल!

Sangli Vita Election: विटा नगरपरिषद निवडणुकीच्या पाचव्या दिवशी उमेदवारी अर्जांची संख्या वाढत असून विविध प्रभागांतून महिलांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विटा: नगरपरिषद निवडणुकीसाठी आज पाचव्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी १, तर नगरसेवकपदासाठी १९ अर्ज दाखल झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल यांनी सांगितले.

