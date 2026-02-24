पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Namo Udyan : विट्यात उभारणार एक कोटी खर्चाचे ‘नमो उद्यान’; पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली

विटा नगरपालिकेच्या नव्या कार्यकाळातील पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासाला गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. एक कोटी रुपये खर्चाचे ‘नमो उद्यान’ उभारण्यास मंजुरी देत विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. नगराध्यक्षा काजल म्हेत्रे, उपनगराध्यक्ष तथा गटनेते अमोल बाबर, विरोधी पक्षनेते ॲड. अजित गायकवाड, मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांच्यासह नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते.

विकासाच्या पायाभरणीत ‘सा.बा.’चा खारीचा वाटा
