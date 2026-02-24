Sangli Namo Udyan : विट्यात उभारणार एक कोटी खर्चाचे ‘नमो उद्यान’; पहिल्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. नगराध्यक्षा काजल म्हेत्रे, उपनगराध्यक्ष तथा गटनेते अमोल बाबर, विरोधी पक्षनेते ॲड. अजित गायकवाड, मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांच्यासह नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते..विकासाच्या पायाभरणीत ‘सा.बा.’चा खारीचा वाटा.विटा येथे खानापूर रस्त्यालगत वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ‘नमो उद्यान’ उभारण्याचा ठराव मांडण्यात आला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान राबविण्याबाबतचा ठराव मांडण्यात आला..त्यावर विरोधी नगरसेवक ॲड. सुमित गायकवाड यांनी कऱ्हाडच्या धर्तीवर विट्यातील नगरपालिका शाळेतून ‘सीबीएसई’ पॅटर्न राबवण्याची मागणी केली. मात्र उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर यांनी, त्याअगोदर शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे..Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!.टप्याटप्प्याने शाळांना सुविधा मिळाल्यानंतर आपल्याला अभ्यासक्रम राबविता येईल, असे सांगितले. त्यानंतर हा ठराव संमत करण्यात आला. शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवारा व्यवस्थापन केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याबाबतचा ठराव मांडण्यात आला. .त्यावर, विरोधी पक्षनेते ॲड. अजित गायकवाड यांनी यासाठी नगरपालिकेने मागच्या वर्षभरात पाच लाखांवर खर्च केला आहे, तरीही कुत्र्यांचे व्यवस्थापन होत नाही. काही लोक हद्दीबाहेरून कुत्री आपल्याकडे सोडत आहेत. ठेकेदार त्याच त्या कुत्र्यांवर खर्च करीत आहेत का, असा सवाल उपस्थित करीत कुत्र्यांना ‘टॅगिंग’ करण्याची मागणी केली. .त्यावर, मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपण काम करीत आहोत. त्यासाठी निवारा केंद्र उभारावे लागेल. शहर विस्तारत असताना ते गरजेचे असल्याचे निदर्शणास आणून दिले. त्यानंतर हा विषय मंजूर करण्यात आला. .यासह विविध विषयांवर झालेल्या चर्चेत उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर, विरोधी पक्षनेते अजित गायकवाड, नंदकुमार पाटील, सुमित गायकवाड, संजय भिंगारदेवे, महेश कदम, प्रतिभा पाटील, विशाल तारळेकर यांनी सहभाग घेतला..आयत्या वेळच्या विषयात नगरसेवक संजय भिंगारदेवे यांनी रेवानगर येथील मंदिराच्या सभामंडपासाठी आमदार सुहास बाबर यांनी निधी दिल्याचे सांगत त्यासाठी ना-हरकत दाखला देण्याची मागणी केली..राष्ट्रीय महामार्गासाठी संयुक्त बैठकनगरसेवक अजित गायकवाड, सुमित गायकवाड यांनी सध्या चर्चेत असणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नावर भूमिका मांडण्याची मागणी केली. त्यावर उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नात कोणी राजकारण करू नये. .आपण कौन्सिल सदस्य, नगरपालिका प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी अशा संयुक्त बैठकीचे आयोजन करीत आहोत. त्यामध्ये सर्वांच्या शंकांचे समाधान करण्यात येईल. मात्र विकास योजना राबविताना राजकारण करण्यापेक्षा एकत्रित निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.