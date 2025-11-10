पश्चिम महाराष्ट्र

Vita Fire Accident : विटा येथील फर्निचरच्या दुकानाला भीषण आग लागून जोशी कुटुंबातील चौघांचा श्वास गुदमरून मृत्यू

Tragic Fire Claims Four Lives in Vita : विटा येथील सावरकर नगरमध्ये **'श्री जय हनुमान स्टील अँड फर्निचर'**च्या दुकानाला भीषण आग लागल्याने वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या जोशी कुटुंबातील चौघांचा (दोन प्रौढ आणि दोन लहान मुले/तरुण) धुरामुळे श्वास गुदमरून व भाजून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
विटा : येथील सावरकर नगरमध्ये भांड्याच्या दुकानाला भीषण आग लागून चौघांचा श्वास गुदमरून व भाजून मृत्यू झाल्याची घटना आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. विष्णू पांडुरंग जोशी ( वय ४४ ), सुनंदा विष्णू जोशी ( वय ४० ), प्रियंका योगेश इंगळे ( वय २५ ), सृष्टी योगेश इंगळे ( वय २ वर्षं ) अशी मृत्यू झालेल्यांची नांवे आहेत.

