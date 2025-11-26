Sangli Politics : विट्यातील व्यापाऱ्यांचे प्रश्न आमची जबाबदारी!’ वैभव पाटील यांची ग्वाही; भाजपला पाठिंबा देण्याचे व्यापाऱ्यांना आवाहन

विटा : ‘‘शहरातील किराणा व्यापाऱ्यांचे प्रश्न, अडीअडचणी सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. इथून पुढच्या कालखंडामध्ये नगरपालिकेच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांना अडीअडचणींना न्याय देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला जाईल,’’ असे प्रतिपादन माजी नगराध्यक्ष ॲड. वैभव पाटील यांनी केले..विटा नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विट्यातील सर्व किराणा व्यापारी संघटना आणि असोसिएशनच्या बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार सदाशिवराव पाटील, मनमंदिर उद्योग समूहाचे अशोक गायकवाड होते..MLA Vishwajeet Kadam: तुतारीलाच मिळणार हाताचं बळ: आमदार विश्वजित कदम; कऱ्हाड तालुक्यातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या मेळाव्यात नेमकं काय म्हणाले?.ॲड. पाटील म्हणाले, ‘‘विट्याच्या उर्वरित विकासाच्या दृष्टीने भरीव स्वरुपाचा निधी आणून सर्व क्षेत्रातील कामांना न्याय देण्यासाठी आपण भाजपच्या सत्तेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला.’’ ते म्हणाले, ‘‘केंद्रात, राज्यात भाजपचे शासन असल्याने नगरपालिकेसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी आणि तसा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने भारतीय जनता पार्टीमध्ये दाखल झालो आहोत. .त्यामुळे सर्व व्यापारी संघटना असोसिएशनने भाजपच्या सर्व उमेदवारांना कमळ या चिन्हासमोरील बटन दाबून नगरपालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकवण्यासाठी सहकार्य करावे.’’ ‘‘नगरपालिकेच्या माध्यमातून व्यापार-उद्योगाला चालना, नगरपालिकेचे व्यापारी संकुल, दुकान गाळे बांधून काही प्रमाणात विट्यातील व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. .MP Nitin Patil: स्थानिक परिस्थिती पाहून युती : खासदार नितीन पाटील; रामराजेंबाबत माेठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले...पण भविष्यात व्यापाऱ्यांसाठी सुद्धा नगरपालिकेच्या माध्यमातून भरीव कार्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहणार आहोत तुमचे कोणतेही प्रश्न आणि अडचणी असू द्या, ते सोडवण्याच्या दृष्टीने नक्की प्रयत्न राहील,’’ अशी ग्वाही ॲड पाटील यांनी उपस्थितांना दिली. बैठकीला विटा शहरातील किराणा व्यापारी संघटनेचे पदाधिकारी, व्यापारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.