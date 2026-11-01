Sangli District Bank Election : गोपीचंद पडळकर, संजय पाटील, सुमनताई पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला, सांगली जिल्हा बँकेच्या सहा जागांसाठी मतदानाला सुरूवात

Sangli District Bank Voting : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी सहा जागांसाठी मतदान होत आहे. बारा मतदान केंद्रांवर सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत मतदान होणार आहे. सहा जागांसाठी १३ उमेदवार रिंगणात असून २ हजार ४४६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम यांच्यासह भाजपच्या दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..बँकेच्या २१ जागांतील १५ जागा बिनविरोध झाल्या असून जत, तासगाव, कवठेमहांकाळ, मिरज सोसायटी गटांसह अनुसूचित जाती, भटक्या जाती-जमाती प्रवर्गांत निवडणूक होत आहे. जत गटात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याविरोधात विनोद पवार यांचे आव्हान आहे. ८७ मतदार असलेल्या या गटात भाजपची ताकद आणि जयंत पाटील यांची रणनीती यांची कसोटी लागणार आहे. निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे. १२ केंद्रांवर ६० कर्मचारी नियुक्त केले असून पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला आहे..Sangli District Bank Election : उमदीत पवार बंधूंवर अपहरणाचा गुन्हा; पवार-पडळकर समर्थकांत वादावादी, सांगलीच्या राजकारणात खळबळ.सहा जागांवरील लढतीतासगाव ः सुमनताई पाटील, संजय पाटीलजत : गोपीचंद पडळकर, विनोद पवारकवठेमहांकाळ ः अजितराव घोरपडे, टी. व्ही. पाटीलमिरज ः अण्णासाहेब कोरे, अनिल शेगुणशेअनुसूचित जाती गट ः के. डी. कांबळे, पी. टी. माने, विलास बेलेभटक्या जाती-जमाती ः संभाजी कचरे, अमित पारेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.