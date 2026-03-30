Sangli Crime : सांगली हादरली! जुन्या वादाचा भयानक शेवट; वाळव्यातील तरुणाचा दगडाने डोके ठेचून निर्घृण खून

आष्टा (सांगली) : वाळवा येथील एका तरुणाचा पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून काठी, दगडाने डोके ठेचून निर्घृण खून करण्यात आला आहे. संदेश ऊर्फ साहिल अशोक कदम (वय ३०, माळभाग, वाळवा) असे खून झालेल्याचे (youth killed in Walwa dispute) नाव आहे..संशयित प्रथमेश उर्फ बबलू आमसिद्ध कोळी, अभिजित उर्फ सोन्या टुमक्या परीट, राजश्री आमसिद्ध कोळी (सर्व रा. वाळवा) यांच्याविरोधात साहिलचे वडील अशोक भीमराव कदम (वय ६०, माळभाग, वाळवा) यांनी आष्टा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी तीनही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरुण पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत्यजित आवटे, संदीप शितोळे, उपनिरीक्षक यादव, कोरडे घटनास्थळी दाखल झाले होते. फॉरेन्सिक लॅब व इतर विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही केले होते. मृत संदेश उर्फ साहिल हासुद्धा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा होता..त्याच्या विरोधात खून, गंभीर दुखापत, गर्दी - मारामारी, तडीपारी कायद्याचे उल्लंघन असे गुन्हे पोलिसांत दाखल आहेत. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, रविवारी (ता. २९) सकाळी ६.३० च्या सुमारास वाळवा - अहिरवाडी रस्त्यावरील रॉयल हॉटेलजवळ देसाई प्लॉट येथे असलेल्या राजश्री कोळी यांच्या घरी संशयितांनी संगनमत करून साहिल कदम याला बोलावले..पूर्वीच्या भांडणाचा राग मनात धरून तिघांनी मिळून साहिल कदम याला दारू पाजून त्याच्या डोक्यात, तोंडावर काठीने व दगडाने डोक्यात वार करून डोके ठेचून निर्घृणपणे खून केला. नंतर संशयितांनी साहिलचा मृतदेह राजश्री कोळी यांच्या घरातून बाहेर आणून घराच्या चौकटीसमोर रस्त्यावर टाकला. खून झालेले ठिकाण, रक्ताने माखलेली खोली, बाहेर पडलेला मृतदेह हे दृश्य थरकाप उडवणारे होते. खुनाची घटना समजताच वाळवा परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत गर्दी केली. पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.