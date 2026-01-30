Election officials and security teams prepare polling stations ahead of voting in Walwa taluka.

Election officials and security teams prepare polling stations ahead of voting in Walwa taluka.

Sangli ZP : जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वाळव्यात तांत्रिक व सुरक्षा तयारी पूर्ण

Walwa Election : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वाळवा तालुक्यातील प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. ३६० मतदान केंद्रे, १८०० कर्मचारी, राखीव ईव्हीएम मशीन आणि कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यावर भर दिला जात आहे.
इस्लामपूर : वाळवा तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे. ११ जिल्हा परिषद गट व २२ पंचायत समिती गणांसाठी एकूण ३६० मतदान केंद्रे असून, मतदान केंद्रनिहाय एक व एकूण संख्येच्या १० टक्के राखीव इव्हीएम मशीन ठेवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक विभागामर्फत देण्यात आली आहे.

