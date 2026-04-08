Ishwarpur labour: बांधकाम कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड! युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम; ईश्वरपूर परिसरातील चित्र

-धर्मवीर पाटीलईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) : पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट आणि गंभीर परिणाम आता शहरी, निमशहरी व ग्रामीण भागातील बांधकाम क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. वाढत्या बांधकाम साहित्य दरांमुळे प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिणामी अनेक ठिकाणी कामांची गती मंदावली असून, बांधकाम कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची वेळ आली आहे..स्टील, सिरॅमिक टाइल्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक साहित्य, अॅल्युमिनियम यांसारख्या प्रमुख साहित्यांच्या किमतीत दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने एकूण बांधकाम खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. प्रति स्क्वेअर फूट खर्च वाढल्यामुळे छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर झाला असून, होणाऱ्या समुद्रमार्गातील व्यत्ययामुळे साहित्य पुरवठ्यात विलंब होत आहे. .त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्ली-एनसीआर, बंगलुरू यांसारख्या महानगरांबरोबरच सांगली, कोल्हापूर आणि ईश्वरपूरसारख्या भागातही बांधकाम खर्चात वाढ जाणवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील लहान बिल्डर आणि डेव्हलपर्स यांच्यावर या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे. त्यांचे नफ्याचे प्रमाण जवळपास संपुष्टात आले आहे. अनेकांनी नवीन प्रकल्प हाती घेण्याचे टाळले असून, काही प्रकल्प अर्धवट अवस्थेतच थांबले आहेत..या सर्व घडामोडींचा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना बसत आहे. काम कमी झाल्याने त्यांचे रोजगाराचे साधन कमी झाले असून, दैनंदिन उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. ग्रामीण भागात घर बांधण्याचा विचार करणारे सामान्य नागरिकही वाढत्या खर्चामुळे मागे हटत असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत आहे. रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरही डांबर व पेट्रोकेमिकल पदार्थांच्या दरवाढीचा परिणाम होत आहे.."युद्ध परिस्थितीमुळे बांधकाम साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाली असून, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या डळमळीत झाले आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात लहान डेव्हलपर्स अडचणीत आले असून, काम कमी झाल्याने मजुरांच्या रोजगारावर थेट परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आली नाही, तर ग्रामीण बांधकाम क्षेत्र ठप्प होण्याची भीती आहे."-महेश माळी, अध्यक्ष - क्रेडाई ईश्वरपूर.