Sangli Politics : दिग्गजांचा पक्षबदल अन्‌ प्रभाग सहामधील ‘सेफ’ गणितच कोसळले; महापालिका निवडणुकीत रंगणार मोठी राजकीय लढत

मिरज : शहराचा मध्यवर्ती आणि पार्किंगसह अन्य नागरी समस्या असलेला प्रभाग सहा हा पंधरवड्यापूर्वीपर्यंत महाविकास आघाडीसाठी 'सेफ' मानला जात होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशाने किमान या प्रभागापुरते का होईना, राजकीय समीकरणांनी आता कूस बदलली आहे. .तीन माजी महापौरांचा प्रभाव असलेल्या या भागातून अचानकच इच्छुकांनीही उचल खाल्ल्याने उमेदवार निवडताना कस लागणार, हे निश्चित. या भागात अगदी गल्लीबोळापर्यंत काँक्रीटचे रस्ते झाले असले, तरी पार्किंग, पथदिवे आणि काही भागात सांडपाण्याचीही समस्या जाणवते. .Sangli Election : मिरज प्रभाग ७ मध्ये राजकीय रणधुमाळी; जामदार विरुद्ध खाडे लढतीची जोरदार शक्यता.या प्रभागात आतापर्यंतची राजकीय गोळाबेरीज आमदार इद्रिस नायकवडी, माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांच्याच भोवती फिरताना दिसून येते. महाविकास आघाडीमध्ये शहर पातळीवर शांतता असली, तरी नेतेमंडळी या प्रभागात यशाची धूसर शक्यता बाळगून होते. .आता मात्र, महायुतीचाच भाग असलेल्या राष्ट्रवादीमध्ये बहुतांश इच्छुकांनी प्रवेश करत निवडणुकीतील चुरस वाढवली आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्याने उलट महाविकास आघाडीने या प्रभागावर विशेष लक्ष दिल्याचेही सध्याचे चित्र आहे. .Sangli Politics : तिकीट मिळालं तर पक्ष आपलाच! सांगली प्रभागात भाजप-काँग्रेस इच्छुकांचा संभ्रमाचा खेळ.शहरात समाजमाध्यमांवर असो किंवा चौकामध्ये, याच प्रभागातील संभाव्य उमेदवार आणि त्यांच्या राजकीय जुळवाजुळवीवर चर्चा झडताना दिसत आहे. गत निवडणुकीत या प्रभागातून मैनुद्दीन बागवान, डॉ. नर्गिस सय्यद, रझिया काझी, अतहर नायकवडी यांनी प्रतिनिधित्व केले होते. आता माजी सर्वच नगरसेवक किंवा त्यांच्या कुटुंबातूनच इच्छुक आहेत. .या प्रभागात आमदार इद्रिस नायकवडी आणि माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांच्यातील 'ट्युनिंग' महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची चाल प्रभावी ठरणार का, हेही पाहावे लागणार आहे. इच्छुक वाढल्याने नाराजांना बेदखल करणेही नेत्यांना भोवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..माजी नगरसेवकांसह या प्रभागातून मिरज सुधार समितीचे ॲड. अल्लाबक्ष काझी, ॲड, बिल्कीस बुजरूक, उमेश हारगे, अनिता कोरे, शीतल पाटोळे, असगर शरीकमसलत आदी इच्छुक आहेत. मतदार संख्या : २४, २८७.परिसर : मिरासाहेब दर्गा, बारा ईमाम दर्गा, बुधवार पेठ, गुरुवार पेठ, जातकर वसाहत, हंगड गल्ली, बोकड चौक, गोठण गल्ली, आंबी वाडा, स्वामी वाडा.आरक्षण : अ-नामप्र (महिला), ब-सर्वसाधारण (महिला), क-सर्वसाधारण, ड-सर्वसाधारण.