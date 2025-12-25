पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : दिग्गजांचा पक्षबदल अन्‌ प्रभाग सहामधील ‘सेफ’ गणितच कोसळले; महापालिका निवडणुकीत रंगणार मोठी राजकीय लढत

Ward 6 Political Equation Changes : दिग्गज नेत्यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशामुळे प्रभाग सहामधील राजकीय गणित पूर्णपणे बदलले आहे. वाढलेले इच्छुक आणि माजी नगरसेवकांचा प्रभाव यामुळे उमेदवारी ठरवताना पक्षनेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.
मिरज : शहराचा मध्यवर्ती आणि पार्किंगसह अन्य नागरी समस्या असलेला प्रभाग सहा हा पंधरवड्यापूर्वीपर्यंत महाविकास आघाडीसाठी ‘सेफ’ मानला जात होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या राष्ट्रवादीतील प्रवेशाने किमान या प्रभागापुरते का होईना, राजकीय समीकरणांनी आता कूस बदलली आहे.

