Paschim Maharashtra Temple Recruitment 2026: पश्चिम महाराष्ट्रातील मंदिरांसाठी लवकरच भरली जाणार नवी पदे; बक्कळ पगार अन् मिळणार ही सुविधा

Paschim Maharashtra Temple Job Vacancy 2026: महाराष्ट्र सरकारने मंदिर प्रशासनाच्या इतिहासात प्रथमच एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून, मंदिरांतील धार्मिक विधी, उत्सव आणि पारंपरिक परंपरा योग्य पद्धतीने पार पडावेत यासाठी "धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक" हे नवे पद भरण्याची मंजुरी मिळाली आहे..हे पद पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीसाठी तयार करण्यात आले असून, समितीच्या नियंत्रणामध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ३,०६७ मंदिरे येतात.शासन निर्णय जारीराज्य सरकारने यासंदर्भात अलीकडेच शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक पदासाठी २५,५०० ते ८१,१०० इतकी वेतनश्रेणीनिश्चित करण्यात आली आहे. या पदास कायदा व न्याय विभागाचीही मान्यता देण्यात आली आहे..जबाबदऱ्यांचे स्वरूपया पदावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर मंदिरांतील पूजा-पाठ, धार्मिक विधी आणि उत्सवांचे मार्गदर्शन व देखरेख करण्याची जबाबदारी असेल. पुजारी व पुरोहितांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, पालखी सोहळे आणि रथोत्सव यांचे नियोजन करणे, तसेच धार्मिक कार्यक्रम शिस्तबद्ध आणि परंपरेनुसार पार पडत आहेत की नाही याची खात्री करणे ही कामे त्यांच्याकडे असतील.शास्त्र, ग्रंथ आणि मूर्ती संवर्धनधर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक हे प्राचीन शिलालेख, अभिलेख, धर्मग्रंथ आणि ऐतिहासिक नोंदीचे अभ्यासक म्हणून कार्य करतील. मंदिरांतील मूर्तीच्या जतन,संवर्धन आणि वज्रलेपसारख्या पारंपरिक उपचारांबाबत तज्ज्ञ सल्ला देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल..पात्रताया पदासाठी उमेदवाराने किमान इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संस्कृत भाषा, वेद, पुराणे, धर्मशास्त्र,यज्ञकर्म यांचे सखोल ज्ञान अपेक्षित आहे. उमेदवारास षोडश संस्कारांची माहिती असणे अनिवार्य असून, त्यामध्ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म आणि नामकरण यासारख्या विधींचा समावेश आहे. राज्य सरकारमान्य वैदिक पाठशाळेचे प्रमाणपत्र किंवा पदवी असणे हीदेखील महत्वाची अट आहे..पार्श्वभूमीपश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या पदासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होत. यापूर्वी, २०१९ साली समितीच्या कोल्हापूर मुख्य कार्यालयासाठी ३६ पदे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी उपकार्यालयासाठी ५ पदांनी मंजुरी देण्यात आली होती. साचिव, इस्टेट अधिकारी आणि लेखाधिकारी ही महत्वाची पदे राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर भरली जातात.सध्या देवस्थान व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असून, सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आला आहे. हे मंडळ सुमारे २५ हजार एकर मंदिर जमीनीचे व्यवस्थापन, रोख व वस्तुरूप देणग्यांचे नियंत्रण, धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन, दाननिधीशी संबंधित आर्थिक व्यवहार तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी जमिनींचे निरीक्षण अशी व्यापक जबाबदारी पार पाडते..