Paschim Maharashtra Temple Recruitment 2026: पश्चिम महाराष्ट्रातील मंदिरांसाठी लवकरच भरली जाणार नवी पदे; बक्कळ पगार अन् मिळणार ही सुविधा

Eligibility Criteria For Paschim Maharashtra Temple Recruitment 2026: महाराष्ट्र सरकारने मंदिर प्रशासनाच्या इतिहासात प्रथमच एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता मंदिरांतील धार्मिक विधी, उत्सव आणि पारंपरिक परंपरा योग्य पद्धतीने पार पडावेत यासाठी "धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक" हे नवे पद मंजूर केले आहे. चला तर जाणून घेऊया किती पगार मिळेल
Paschim Maharashtra Temple Job Vacancy 2026: महाराष्ट्र सरकारने मंदिर प्रशासनाच्या इतिहासात प्रथमच एक महत्वाचा निर्णय घेतला असून, मंदिरांतील धार्मिक विधी, उत्सव आणि पारंपरिक परंपरा योग्य पद्धतीने पार पडावेत यासाठी "धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक" हे नवे पद भरण्याची मंजुरी मिळाली आहे.

