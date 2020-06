शिराळा (सांगली)- शिराळा तालुक्‍यात कोरोना बधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली असून सर्वाधिक रुग्ण मणदूर येथे आहेत. आज रिळे येथे तीन (दोन पुरूष व एक महिला) आणि माळेवाडी (मुंबईवरून आलेला पुरूष) येथे एक रूग्ण आढळला. आतापर्यंत शिराळा पश्‍चिम भागात एकूण 18 रुग्ण सापडल्याने हा विभाग कोरोनाचे "हॉट स्पॉट' बनला आहे. गेली तीन दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू असल्याने या पावसामुळे घरोघरी जाऊन सर्व्हे करताना आरोग्य विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. चांदोली धरण परिसरात पावसाची संततधार कायम असते.याच परिसरात मणदूर येथे कोरोनाचे रुग्ण सर्वाधिक आहेत. या शिराळा तालुक्‍यातील पश्‍चिम भागातील बहुतांशी लोक हे मुंबईत आहेत.मुंबईत कोरोनचा फैलाव वाढू लागल्याने अनेकांनी गावची वाट धरली. त्या माध्यमातून तालुक्‍यता कोरोनचा संसर्ग वाढू लागला आहे. मुंबईहून निगडी येथे आलेल्या युवतीमुळे शिराळा तालुक्‍यात कोरोनचा पहिला शिरकाव झाला. तीच्या संपर्कातील तिच्या चुलतीला लागण झाली. त्याच गावातील मुंबईहून आलेल्या पण जांभूळवाडी येथे क्वारंटाईन झालेल्या दोघांना कोरोनाची लागण झाली मुंबईहून आलेल्या कुटुंबामुळे रेड येथे कोरोनाची लागन झाली. त्यानंतर मुंबईहून आलेल्या अंत्री खुर्द येथील युवकास कोरोनाची लागन झाली. रेडच्या संपर्कातील दोघांना लागण झाली. मोहरे येथील मुंबईहून आलेल्या एकास कोरोनाची लागण झाली.त्याच्या संपर्कातील भावाला लागण झाली. त्यापैकी लहान भावाचा कोरोनाने बळी घेतला तर मोठ्या भावाने कोरोनावर मात केली.त्यानंतर मुंबईहून खिरवडे येथील पती पत्नीस कोरोनाची लागण झाली. मुंबहुन आलेल्या करुंगली येथील युवकास कोरोनाची लागण झाली. मुंबईहून आलेल्या चिंचोली येथील एकास कोरोनाची लागण झाली. मणदूर येथील 81 वर्षीय वृद्धास कोरोनाची लागण झाली होती. पण त्यांना कशामुळे लागण झाली हे अद्याप समजू शकले नाही. मुंबईहून आलेल्या रिळे येथील एकास लागण झाली आहे. त्यानंतर मणदूर येथील त्या वृद्धाचा संपर्कातील सहा जणांना लागण झाली. निगडी येथील 2,रेड 2,करुंगली 1,मोहरे 1 या सहा जणांनी कोरोनावर मात केली आहे.तालुक्‍यात निगडी 4 , रेड 3 , अंत्री खुर्द 1 , मोहरे 2 , खिरवडे 2, करुंगली 1 , चिंचोली 1 , मणदूर 6, काळोखेवाडी 1, रिळे 4, माळेवाडी 1 असे एकूण 26 रुग्ण झाले आहेत. कोरोना बधितांची संख्या वाढू लागल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण वाढू लागला आहे. तालुक्‍यात एकूण रुग्ण-26

कोरोना मुक्त रूग्ण-6

उपचारा खालील-19

मृत 1



