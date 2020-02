ह्यांच्या बापजाद्यांनी काय केले, महसूलमंत्री थोरात हेगडेंवर चिडले

संगमनेर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी केलेले वक्तव्य आक्षेपार्ह आहे. अशा प्रवृत्तीला पाठीशी घालणाऱ्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनीच माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान करणाऱ्या हेगडे यांच्या वक्तव्याने भाजपची खरी विचारसरणी समोर आल्याचा टोलाही थोरात यांनी लगावला. संघाकडूनही गांधींचा अवमान

थोरात म्हणाले, ""काही दिवसांपासून भाजप व संघ परिवाराकडून महात्मा गांधी यांच्याबद्दल वारंवार अपमानजनक वक्तव्ये केली जात आहेत. मात्र, त्यावर भाजप नेतृत्वाची चुप्पी पाहता, त्यांना पाठीशी घालण्याचे कृत्य केले जात आहे. हेगडे यांच्या वक्तव्यातून त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरीच दिसून येते. ब्रिटिशांची दलाली करून स्वातंत्र्यलढ्याला विरोध करणाऱ्यांना स्वातंत्र्यलढ्याचे नाटक वाटू शकते. यांच्या पूर्वजांनीही ब्रिटिशांशी हातमिळवणी करून स्वातंत्र्यलढ्याला कायम विरोधच केला, हेच खरे भाजपचे रूप आहे.'' हे त्यांचे ढोंग आहे

""एकीकडे गांधींचा उदो-उदो करायचा, दुसरीकडे हीन दर्जाची वक्तव्ये करण्यामुळे त्यांचे थोतांड उघड झाले आहे. भाजपने स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीबद्दल बोलावे, हेच मोठे नाटक आहे. ब्रिटिशविरोधातील स्वातंत्र्यलढ्यात लाखो लोकांचे योगदान आहे. मात्र, त्या वेळी हेगडे यांचे पूर्वज ब्रिटिशांची गुलामगिरी करण्यात धन्यता मानत होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला नाटक म्हणून त्याची अवहेलना करून हेगडे यांनी संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्याचाच अपमान केला आहे,'' अशी टीका थोरात यांनी केली. शेलार, तुम्ही कुणाचा बाप काढता

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांची जीभ घसरली होती. त्यावरही मंत्री थोरात यांनी संताप व्यक्त केला. ""मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याबद्दल आदराने बोलणेच योग्य आहे. त्यांच्या भूमिकेला विरोध असणे समजू शकतो; परंतु त्याला विरोध करताना एकेरी भाषा वापरणे, बाप काढणे अयोग्य आहे. शेलारांची भाषा पाहता, ती भाजपच्या संस्कृतीचाच एक भाग दिसते,'' असा टोला लगावून शेलारांनी माफी मागितली पाहिजे, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.

Web Title: What his father did, revenue minister Thorat was angry at Hegde