Sangli Zilla Parishad Politics : सांगली जिल्हा परिषदेत ‘व्हीप’वरून अजित पवार गटात दुफळी, जिल्हाध्यक्षांकडे झेडपी अध्यक्ष; जयंत पाटलांची भूमिका काय?

Sangli ZP president controversy : सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सत्तेच्या चाव्या असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात आज जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या व्हीपच्या पत्रावरून गटबाजी दिसून आली. जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी व्हीपचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने खळबळ उडाली. मात्र, चर्चेनंतर व्हीपच्या अधिकाराबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना बदलून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गटबाजी आज समोर आली. अजित पवार गटाचे सहा सदस्य निवडून आले आहेत. गेल्या आठवड्यात गटनेतेपदी राजेश्वरी रणधीर नाईक यांची, तर पक्ष प्रतोदपदी स्नेहल उमेश मोरे यांची निवड करण्यात आली. तर उपनेता म्हणून विनायक मासाळ यांची निवड झाली आहे..गट स्थापन करून गट नेत्याची नोंदणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. मात्र, व्हीपचे अधिकार जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांच्याकडे असल्याचे नेत्यांच्या लक्षात आले. कायद्याने व्हीपचे अधिकार गट नेत्यांकडे असतात. मात्र, जिल्हाध्यक्षांकडे हे अधिकार राहिल्याचे समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली. माजी मंत्री अजितराव घोरपडे आणि माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नियमानुसारच कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर नेत्यांमधील चर्चेनंतर जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी पत्र बदलून देण्याबाबत सहमती दर्शविली..Sangli ZP: सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड १८ मार्चला; सत्ता स्थापनेचा पेच कायम : राजकीय हालचाली गतिमान .व्हीपच्या अधिकाराबाबतची चूक जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्याही निदर्शनास आली. गटनेता अधिकाराबाबतचे पत्र बदलून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गटनेता अधिकाराबाबतचे पत्र बदलून दिले जाणार असल्याचे नेत्यांकडून सांगण्यात आले..चूक दुरुस्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देणारराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी राजेश्वरी नाईक यांची निवड करण्यात आली; परंतु पत्रात जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांच्याकडे व्हीपचे अधिकार राहिले असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. याबाबत सर्व नेत्यांनी एकमेकांशी संवाद साधून चूक दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेत पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देण्यात येणार असल्याचे माजी आमदार घोरपडे आणि माजी आमदार जगताप यांनी सांगितले..